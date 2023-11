Muzeum vystavuje desítky panenek, je mezi nimi i Dáša podobná Gottwaldové

„Výstava přináší nejen výběr dobových panenek, doplněný o nádobíčko, nábyteček a další doplňky potřebné pro hru s panenkami, ale také ukázky starých medvědů či historických autíček. Vybrané exponáty spadají do období od roku 1920 zhruba do roku 1970,“ říká Veronika Janurová z kladenského spolku Sběratelé panenek.

„Představeny jsou samostatné domečky, včetně vlastních interiérů pokojíků a kuchyněk. Na výstavě jsou k vidění rovněž panenky a hračky z různých materiálů. U panenek vévodí v první řadě porcelán, ale najdeme zde i panenky látkové, celuloidové a dokonce i kovové.“

Návštěvníci uvidí exponáty nejen z Československa, ale také ze dvou „panenkových velmocí“, tedy z Německa a Francie.

Nejstarším vystaveným modelem je panenka Aich, Menzel & Company, která pochází z české porcelánky v Doubí u Karlových Varů. Hlavička označená „A&M“ byla vyrobena kolem roku 1918.

„Pokud bych si měla vybrat tu opravdu nejoblíbenější panenku, samozřejmě by byla mojí nej právě tato,“ usmívá se Janurová.

Výstava představuje také některé zvláštnosti. „Na první pohled jistě upoutá velmi specifickým zjevem panenka od německé návrhářky Käthe Kruse. Kruse tehdy vzbudila odlišností svých modelů obrovský rozruch a dodnes jsou její návrhy velmi sběratelsky vyhledávány a oceňovány,“ podotýká Janurová.

„S výrobou panenek začala ve chvíli, kdy její manžel nechtěl koupit dětem panenku bez výrazu. Předlohou pro její díla byly její děti,“ popisuje Janurová, jak se německá návrhářka dostala k výrobě hraček.

Sedací souprava halabala

Další zajímavostí je panenka vyrobená Československým národním podnikem Technoplast, kterou ve své době měla doma skoro každá holčička.

„Panenka měla výrobní jméno Dáša, ale byla známá spíše pod přezdívkou Marta nebo Gottwaldovka. Panenka získala tuto přezdívku po první dámě Martě Gottwaldové, které prý byla velmi podobná,“ říká Janurová.

Vedle panenek si zájemci mohou prohlédnout také vybavení jejich pokojíků. „Nábyteček je zejména dřevěný, ovšem nechybí modernější zástupce z řad plastu. Mezi nejzajímavější patří ten s lidovým označením halabala. Jedná se o necelých sto let starou sedací soupravu z dílny Jindřicha Halabaly, která byla vyrobena podle skutečného originálu. Původně byla určena jako reklama do výkladní skříně, ale natolik se zalíbila, že se začala vyrábět jako hračka,“ vypráví Lukáš Novotný ze spolku Sběratelé panenek.

Výstava historických panenek a hraček bude v Podřipském muzeu k vidění až do 12. ledna. Muzeum je otevřeno vždy od úterý do pátku od 10 do 16 hodin.