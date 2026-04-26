Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou

Autor:
  9:03
Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem výstavu „Královna Alžběta II. na platidlech“. Ukazuje průřez mincemi i bankovkami od roku 1952, kdy začala vládnout, až po současnost, a to jak v rámci Velké Británie, tak i z území Commonwealthu. Bývalá panovnice přišla na svět 21. dubna 1926.
foto: Shutterstock

10 fotografií

Bankovky si návštěvníci mohou prohlédnout na deseti výstavních panelech. Ve čtyřech vitrínách je čekají mince a dále zde uvidí dobové artefakty, publikace a medaile související s životem panovnice.

„Na jednotlivých platidlech je zajímavé to, jak se na nich královna zobrazovala. Liší se totiž v různém typu královské koruny nebo tím, zda je zobrazována sama, nebo se současným králem. Na jedné bankovce je například vidět, jak se královna dívá doprava a král doleva. Podobných zajímavostí je na výstavě celá řada,“ s popisuje Jiří Novák, předseda Klubu sběratelů platidel, který výstavu ve spolupráci s muzeem připravil.

10 fotografií

Raritou jsou podle Nováka také bankovky ze Severního Irska. To je sice jednou ze čtyř zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ale Irové jako jediní podobiznu královny na svých platidlech nemají a nahradili ji sportovci a dalšími „obyčejnými“ lidmi.

Británii čeká přetisk bankovek, vyjde na stovky milionů liber

Vystavené bankovky nyní míří do numizmatické historie. „Všechny tyto emise bankovek, ale i mince nebo policejní znaky na služebních helmách a výšivky hradní stráže, které si návštěvníci na výstavě mohou prohlédnout, se totiž musí vyměnit,“ říká Novák.

Bankovky a mince s portrétem Alžběty II. postupně nahrazují ty se současným králem Karlem III. Na dalších předmětech má být například jeho znak.

Výstavu připomínající královnu, která vládla 70 let a 214 dní, lze navštívit do 31. srpna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče dalšího z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

„Já ti dám povolenku.“ Invalida zaútočil na porybného, vláčel ho na kapotě

Invalidní důchodce zaútočil na člena rybářské stráže na Chomutovsku. (duben...

U nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku najel muž minulý týden autem na člena rybářské stráže. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se...

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Pobodání ve stanovém městečku v Mostě. Policie zadržela podezřelého

ilustrační snímek

Policie vyšetřuje od pátečního večera pobodání muže v Mostě, v ohrožení života není. Muže, který mu zranění způsobil, nejspíš policisté zadrželi, informovala regionální mluvčí policie Miroslava...

25. dubna 2026  10:27

Treml o Kadlecové: Na americké univerzitě byla jen figurka na šachovnici

Česká reprezentantka Valentýna Kadlecová.

Na americkou univerzitu odcházela jako kreativní hráčka, vrátila se jako šachovnicová figurka. Petr Treml mladší, kouč chomutovských basketbalistek, po nečekaném vánočním comebacku české...

25. dubna 2026  7:45

KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?

cibulák

Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...

vydáno 25. dubna 2026

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Protočili kočku v sušičce a hodili ji psovi. Žalobkyně zrušila obvinění mladíků

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Státní zastupitelství významně zasáhlo do případu dvou mladíků z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky, její mrtvé tělo pak předhodili psovi a vše si natáčeli. Dozorová žalobkyně zrušila jejich...

24. dubna 2026  11:42

Lacko: Motorsport býval jako box, dnes už není. Dakar nechci jet, bolí to

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Pro letošek se zkušený závodník Adam Lacko stal obojživelníkem – v autě se bude prohánět v terénu, v tahači po asfaltu při epizodním comebacku do evropského šampionátu. A co legendární Dakar? Pilot...

24. dubna 2026  10:54

Energetický mišmaš. ČEZ ukázal, jak promění elektrárnu pro 20 tisíc domácností

Elektrárna Ledvice (duben 2026)

Těžba uhlí se na severu Čech sice mílovým kroky blíží k útlumu, ale domácnosti a firmy, které odebírají teplo z ledvické elektrárny, se o zajištění dodávek do budoucna bát nemusí. Uhlí postupně...

24. dubna 2026  9:23

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59,  aktualizováno  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.