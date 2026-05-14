Prohlédněte si poklad. Muzeum po letech ukázalo významný objev z tajného místa

Pavel Křivohlavý
  13:43
Exponáty Podřipského muzea v Roudnici nad Labem nově obohatil jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů posledních let. Sekery, kopí a ozdoby ze střední doby bronzové, které jsou staré přes tři a půl tisíce let, mohou návštěvníci nyní obdivovat ve stálé expozici Pravěk, středověk a novověk Podřipska.

„Co se týče artefaktů z pravěku, je tento soubor 19 předmětů ze střední doby bronzové nejvzácnějším archeologickým nálezem v této expozici. Tisíce let tyto předměty ležely ukryté v zemi, až je v roce 2021 objevil jeden náš spolupracovník při permanentním archeologickém průzkumu,“ říká archeolog a ředitel Podřipského muzea Martin Trefný.

Bronzový poklad starý přes 3,5 tisíce let se po letech vrátil do Podřipského muzea v Roudnici, kde ho v současné době připravují k vystavení. Bronzové sekery, kopí a ozdoby, které po tisíce let ležely ukryté v zemi, v minulých letech prošly podrobným zkoumáním v Brně a následně konzervací. Na snímku kurátorka Michaela Procházková.
V Roudnici nad Labem jsou k vidění předměty ze střední doby bronzové objevené poblíž Budyně nad Ohří. (květen 2026)
Kde přesně byl vzácný soubor předmětů nalezen, Trefný kvůli ochraně naleziště úmyslně nezmiňuje. Uvádí pouze široký termín Budyňsko, tedy okolí Budyně nad Ohří na Litoměřicku. „V jednom blízkém muzeu se totiž nedávno stalo, že po bližší specifikaci lokality se řada amatérských hledačů vrhla na uvedené místo a ve snaze obohatit sbírky oblíbeného muzea okolí doslova převrátila vzhůru nohama a zdevastovala,“ vypráví archeolog.

V minulých letech prošly všechny nalezené předměty pečlivým prozkoumáním a odbornou konzervací. Po zařazení do stálé muzejní expozice mohou návštěvníkům v plné kráse vypovídat o zručnosti a dovednosti dávných předků.

„Nově vystavený soubor tvoří jedno bronzové kopí, osm bronzových seker, které mohly sloužit jako zbraně i jako nástroje, dvě jehlice na uchycení či sepnutí oděvu nebo na úpravu účesu a osm bronzových náramků,“ popisuje kurátorka Michaela Procházková.

O souboru nalezených předmětů archeologové hovoří jako o depotu. Trefný vysvětluje, že depot je hromadný nález, který je charakteristický pro všechny periody pravěku. „Možností, proč byly tyto depoty někde uloženy neboli deponovány, je mnoho. Nejčastěji se uvádějí tři teorie. Pokud je depot nalezen na vrcholu kopce, což se tady v Českém středohoří stalo mnohokrát, jde o rituální dary pro nějaké božstvo,“ popisuje archeolog.

Druhá teorie se týká násilného činu, kdy bylo zničeno nějaké sídliště a depot se našel ve spálené polozemnici, tedy stavbě částečně zahloubené do země. Zde jde o vynucenou úschovu v čase krize a nebezpečí, kdy byla vesnice přepadena a lidé si schovávali to nejcennější. A tím byly právě kovové předměty.

„Třetí teorie zvažuje ekonomický aspekt, kdy si výrobce, kovář či kovorytec svoje předměty schoval, tedy někde tajně uskladnil, aby je později prodal. K tomu však z nějakých důvodů nedošlo a depot tisíce let čekal na dnešní nález,“ doplňuje Trefný.

