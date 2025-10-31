Desítky milionů navíc. Opravy důležitých mostů v Ústeckém kraji se prodraží

  9:08
Už půl roku je kvůli rozsáhlým opravám zavřená jedna z klíčových dopravních tepen v Ústí nad Labem – Benešův most, spojující centrum a část Střekov. Otevřít se má nejpozději do konce roku 2026. Rekonstrukce se proti původním plánům prodraží. Více peněz bude muset dát Ústecký kraj také na opravu mostu v Roudnici nad Labem.

„Aktuálně se dokončila ocelová konstrukce, po které bude pod mostem jezdit závěsný vozík určený pro práce na spodní části konstrukce,“ přiblížila průběh stavebních úprav na Benešově mostě krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Rekonstrukce mostu nyní vychází na 659 milionů korun, původně však měla být cena nižší. Náklady zatím proti uzavřené smlouvě vzrostly zhruba o 30 milionů korun. Za navýšením částky stojí práce navíc – kvůli statice se musí založit pilíře jinak, než bylo v projektu. Další práce se týkají mostních závěrů a kanalizace.

Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem (říjen 2025)
Na opravu má kraj přislíbenou dotaci 519 milionů korun. Pokud bude dodržen termín zprovoznění v prosinci 2026 a dokončení do 30. března 2027, bude dotace podle vedení krajské samosprávy vyplacena.

Zatímco Benešův most zůstává uzavřený, řidiči využívají především Mariánský most, po němž proudí i část linek městské dopravy. Mnozí předpovídali, že po uzavření „Benešáku“ nastane dopravní kolaps, k výraznějším potížím však nedošlo.

„Po prvotních dopravních komplikacích po uzavírce mostu Edvarda Beneše se doprava ustálila a v současné době nevznikají žádné komplikace,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Policisté zároveň v okolí provádějí namátkové kontroly. „Zaměřují se na dodržování dopravněinženýrských opatření,“ doplnila Kubíčková.

K prodražení došlo také u opravy mostu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, která se rozběhla letos v březnu. Technický průzkum odhalil řadu závad, které vyžadují rozsáhlejší zásah do konstrukce. Tyto komplikace navíc přinesou i prodloužení prací.

30. května 2025

„U části mostu technici zjistili, že sanace není možná. Mostovka se musí celá vyměnit,“ uvedl krajský radní pro investice Jiří Fedoriška (ANO). Právě kraj je vlastníkem mostu a investorem oprav.

Rekonstrukce bude téměř o 40 milionů korun dražší než původně předpokládaných zhruba 120 milionů korun. S financováním oprav má pomoci dotace, jež pokryje 85 procent celkových nákladů. Peníze už má kraj sice přislíbené, ale vzhledem k prodražení stavby připravuje novou žádost, aby dotace odpovídala skutečným nákladům.

Doba stavebních prací se pak prodlouží o několik měsíců. Na začátku rekonstrukce se počítalo s otevřením mostu na jaře příštího roku, nový termín dokončení prací je podle krajské mluvčí do konce roku 2026.

Most je uzavřený pro veškerou dopravu, zůstal na něm pouze koridor pro pěší. Lidé by však měli v nadcházejících dnech počítat s jeho nočními uzavírkami, a to kvůli pokládání mostní konstrukce. Práce budou probíhat od nadcházejícího pondělí do soboty 8. listopadu, a to vždy od 23 do 6 hodin.

Zavřený most přes Labe komplikuje dopravu. Roudnice rozšíří placené parkování

Dopravní situace v Roudnici zůstává podle policie pod kontrolou. „Po zahájení oprav se intenzita provozu ve městě samozřejmě zvýšila, ale to trvalo jen několik prvních dní. V současné době je provoz sice ovlivněn stavbou, ale odpovídá běžnému dopravnímu zatížení,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Na objízdných trasách podle ní nedochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod. „Kolony se sice občas vytvoří, ale těch příčin může být více než jen to, že není průjezdný most,“ doplnila.

22. ledna 2025
