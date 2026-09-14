„Finišujeme, ale přesný termín otevření ještě neznáme. Jediné, co víme, je, že most by měl být otevřen v samém závěru listopadu,“ říká Jiří Fedoriška (ANO), radní Ústeckého kraje, který je investorem opravy.
Stavbaři už z velké části dokončili mostovku a nyní připravují instalaci zábradlí a dokončení chodníků. Práce probíhají i na předpolí mostu a jeho napojení na mostovku. Kameníci provádějí restaurátorské práce na pískovcových artefaktech.
Prodloužení a prodražení rekonstrukce vycházejí podle kraje ze skutečného stavu mostu, který se ukázal až při začátku opravy. „Původní vysoutěžená cena, která počítala pouze se sanací vozovky, byla 98 milionů korun. Cena vycházela z projektové dokumentace, která předpokládala, že most víceméně zůstane a bude se jen sanovat mostovka. To znamenalo, že se pouze opraví povrchy vozovky a chodníků“ popisuje Fedoriška.
Když ale zhotovitel převzal staveniště, zjistilo se, že mostovka v sobě nemá výztuže ani izolace. „Celá mostovka, tedy celé vozovkové souvrství, se muselo sundat a odbourat a kompletně postavit znovu. Práce na rekonstrukci mostu se tedy musely přerušit a nové úkony jsme museli znovu vysoutěžit. Tím se oprava prodloužila a výrazně narostly náklady,“ vysvětluje Fedoriška.
Dodává, že cena opravy je podle posledních výpočtů 273 milionů korun. K nim je ještě nutné připočítat dalších 12 milionů korun za kamenické práce. „Avšak práce stále pokračují a není vyloučeno, že se na výsledné ceně projeví nějaké vícepráce, které se ještě mohou objevit,“ podotýká radní.
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Na původně plánovanou stomilionovou rekonstrukci mostu se kraji podařilo získat dotace ve výši 95 milionů korun. Tyto peníze však nevyužije. „Ve chvíli, kdy se zjistilo, že most se musí rekonstruovat úplně jiným způsobem, stáhla se po dohodě s poskytovatelem původní žádost o dotace a nyní připravujeme novou žádost, která bude reflektovat skutečnost částku, za kterou se most opravuje,“ popisuje krajský radní.
Most Ervína Špindlera přes Labe z roku 1910 je během oprav uzavřený pro motorová vozidla, mohou na něj pouze chodci. Denně po něm přecházejí stovky lidí. Řidiči se musí přes řeku dostávat v Litoměřicích nebo ve Štětí, což prodlužuje cestu a značně komplikuje dopravu. Místní proto bedlivě sledují stavbaře při práci. Ne vždy jsou s jejich výkonem spokojeni.
„Někdy to tu vypadá jako po vymření, nikde nikdo. Jindy zase jen postávají a civí,“ zlobí se postarší muž při pohledu na prázdné staveniště. Nespokojenost místních se dostala až k investorovi, ten má však za to, že práce probíhají, jak mají.
„Je to trochu šálivé. Za prvé se dělá i dole, laicky řečeno pod mostem, a ne jen na mostovce, což je nejviditelnější část. Druhá věc je, že jsou zde technologické lhůty, které nelze ošidit. Možná bychom to udělali o týden dříve, ale potom by nám to zase o padesát let méně vydrželo,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).