Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O 200 milionů dražší, o rok delší. Most při opravě překvapil, chyběly i výztuže

Pavel Křivohlavý
  9:06
Vleklá oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem konečně finišuje. Z původně plánovaných 39 týdnů se prodloužila na více než 90. Narostly také náklady – místo vysoutěžených 100 milionů téměř atakují hranici 300 milionů. Práce, které začaly 1. března 2025 a most uzavřely pro řidiče, se ale už blíží k závěru. Hotovo má být do konce listopadu.

„Finišujeme, ale přesný termín otevření ještě neznáme. Jediné, co víme, je, že most by měl být otevřen v samém závěru listopadu,“ říká Jiří Fedoriška (ANO), radní Ústeckého kraje, který je investorem opravy.

Stavbaři už z velké části dokončili mostovku a nyní připravují instalaci zábradlí a dokončení chodníků. Práce probíhají i na předpolí mostu a jeho napojení na mostovku. Kameníci provádějí restaurátorské práce na pískovcových artefaktech.

Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (září 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (září 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (září 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (září 2026)
39 fotografií

Prodloužení a prodražení rekonstrukce vycházejí podle kraje ze skutečného stavu mostu, který se ukázal až při začátku opravy. „Původní vysoutěžená cena, která počítala pouze se sanací vozovky, byla 98 milionů korun. Cena vycházela z projektové dokumentace, která předpokládala, že most víceméně zůstane a bude se jen sanovat mostovka. To znamenalo, že se pouze opraví povrchy vozovky a chodníků“ popisuje Fedoriška.

Když ale zhotovitel převzal staveniště, zjistilo se, že mostovka v sobě nemá výztuže ani izolace. „Celá mostovka, tedy celé vozovkové souvrství, se muselo sundat a odbourat a kompletně postavit znovu. Práce na rekonstrukci mostu se tedy musely přerušit a nové úkony jsme museli znovu vysoutěžit. Tím se oprava prodloužila a výrazně narostly náklady,“ vysvětluje Fedoriška.

Dodává, že cena opravy je podle posledních výpočtů 273 milionů korun. K nim je ještě nutné připočítat dalších 12 milionů korun za kamenické práce. „Avšak práce stále pokračují a není vyloučeno, že se na výsledné ceně projeví nějaké vícepráce, které se ještě mohou objevit,“ podotýká radní.

Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci, brzdí je nová technologie

Na původně plánovanou stomilionovou rekonstrukci mostu se kraji podařilo získat dotace ve výši 95 milionů korun. Tyto peníze však nevyužije. „Ve chvíli, kdy se zjistilo, že most se musí rekonstruovat úplně jiným způsobem, stáhla se po dohodě s poskytovatelem původní žádost o dotace a nyní připravujeme novou žádost, která bude reflektovat skutečnost částku, za kterou se most opravuje,“ popisuje krajský radní.

Most Ervína Špindlera přes Labe z roku 1910 je během oprav uzavřený pro motorová vozidla, mohou na něj pouze chodci. Denně po něm přecházejí stovky lidí. Řidiči se musí přes řeku dostávat v Litoměřicích nebo ve Štětí, což prodlužuje cestu a značně komplikuje dopravu. Místní proto bedlivě sledují stavbaře při práci. Ne vždy jsou s jejich výkonem spokojeni.

„Někdy to tu vypadá jako po vymření, nikde nikdo. Jindy zase jen postávají a civí,“ zlobí se postarší muž při pohledu na prázdné staveniště. Nespokojenost místních se dostala až k investorovi, ten má však za to, že práce probíhají, jak mají.

„Je to trochu šálivé. Za prvé se dělá i dole, laicky řečeno pod mostem, a ne jen na mostovce, což je nejviditelnější část. Druhá věc je, že jsou zde technologické lhůty, které nelze ošidit. Možná bychom to udělali o týden dříve, ale potom by nám to zase o padesát let méně vydrželo,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí

„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte...

Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. Protože se na místě nacházely stovky lidí,...

Doznal se, ale České Švýcarsko nezapálil. Soud potvrdil osvobození bývalého strážce

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází...

Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

Carevna, Porsche i Barokní anděl. Na Ústecku burácely desítky veteránů

Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a...

Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a vůni benzinu. V rámci oslav 840 let obce se zde uskutečnil již 12. ročník tradiční jízdy veteránů do vrchu. Nostalgickou...

Socialistická chlouba, která pořád láká. Zahrada Čech má jubileum. Jak se mění?

Zahrada Čech - 80. léta 20. století

Jubilejní 50. ročník podzimní Zahrady Čech odstartuje tento pátek v Litoměřicích. Oblíbený veletrh, který patří mezi největší prodejní výstavy zaměřené na zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a...

O 200 milionů dražší, o rok delší. Most při opravě překvapil, chyběly i výztuže

Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (září 2026)

Vleklá oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem konečně finišuje. Z původně plánovaných 39 týdnů se prodloužila na více než 90. Narostly také náklady – místo vysoutěžených 100 milionů téměř...

14. září 2026  9:06

Klobouk dolů před celým týmem, chválil Trpišovský po Teplicích. Vyzdvihl Vlčka

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský při pozápasové děkovačce s fanoušky.

Po zápase se už tradičně rozeběhl k fanouškům a na mokrém trávníku se oslavně sklouzl po koleni. „Teplice mají svoji kvalitu a i když ta výhra možná mohla vypadat snadně, tak rozhodně nebyla,“ řekl...

14. září 2026

Teplice budou reklamovat temno na Stínadlech. Trpišovský: Pauza nás uklidnila

Ve druhém poločase zápasu mezi Teplicemi a Slavií zhasla světla, fanoušci tak...

Do třetice všeho tmavého. Na fotbalových Stínadlech se historie opakovala: během nedělního šlágru fotbalové ligy s mistrovskou Slavií zhasla světla a 20 minut se nehrálo. Teplický klub bude potíže s...

13. září 2026  22:55

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

13. září 2026  17:05,  aktualizováno  20:19

Nový Schick? Zahálka jezdil za snem v mikrobusu, už v šestnácti patří Gladbachu

Premium
Český fotbalista Filip Zahálka po podpisu smlouvy v Mönchengladbachu.

Ještě nepotřeboval občanku - a už hrál v cizině. Ještě neuměl německy - a už sázel góly za drážďanskou mládež. Ještě není plnoletý – a už patří bundesligovému klubu. Nezahálí - pracuje! Český...

13. září 2026

Nová cesta v Českém Švýcarsku. Už příští sezonu usnadní přístup k top cílům

Ke konci června u Pravčické brány naměřili 110 tisíc průchodů. Od požáru...

Vyhnout se automobilům a také méně pohodlné chůzi po asfaltové silnici brzy umožní turistům Národního parku České Švýcarsko nová propojovací cesta vedoucí z Mezní Louky do Mezné, jejíž stavba právě...

13. září 2026  8:36

Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela

ilustrační snímek

Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým...

12. září 2026  14:02

Hokejový Litvínov představil nové dresy pro extraligu. Jak se vám líbí?

Hokejový Litvínov představil dresy pro sezonu 2026/27 - zleva Pavel Čajan,...

Žluté a černé. Dresy hokejového Litvínova pro novou extraligovou sezonu ctí klubové barvy, dominantou jsou čisté klubové pruhy, které definují rukávy i spodní lem trikotu. Stojí za nimi grafik Karel...

12. září 2026  12:15

Nevídaný příběh obřích varhan. Brzdila je historie, na premiéru čekaly 93 let

Velké varhany v klášterním chrámu v Oseku (září 2026)

Poprvé od svého postavení před 93 lety se naplno rozezněly velké varhany v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku na Teplicku. Nástroj, který měl být v době svého vzniku největší ve...

12. září 2026  8:38

Ať nejsme stranou zájmu. Most chce přilákat víc turistů, má strategický plán

Mrakodrap SaS group Tower v centru Mostu. Nepřehlédnutelná dominanta města....

Radnice v Mostě chce v nadcházejících letech přilákat do města více turistů a zdržet je na více dní. Pomoci s tím má nová strategie rozvoje cestovního ruchu, která stanovuje konkrétní kroky, jak toho...

11. září 2026  13:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Holý: Nejsme jen kolegové, ale parta blízkých přátel. Přišel jsem hrát o postup

Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....

Když se na jaře doslechl, že fotbalové Ústí nad Labem bude hledat náhradu za veterána Tomáše Grigara, zvedl brankář Tomáš Holý telefon a sám zavolal, jestli by o něj ve Viagemu nestáli. Klaplo to a...

11. září 2026  10:31

Úleva v Litvínově, hvězdný Ondřej Kaše je fit: Útok 3K? Ukážeme ještě víc

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Úleva hokejového Litvínova. Lídr Ondřej Kaše je zpátky. Zranění z přípravy proti Karlovým Varům, které vyvolalo emoce, ho o start extraligy neobralo. Naskočil do generálky v Mladé Boleslavi...

11. září 2026  7:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet