Opravu Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem provází další komplikace. Již měsíc stavaři pracují na konstrukci nad železniční tratí pouze několik hodin v noci. Termín dokončení se kvůli tomu prodlužuje. Ústecký kraj, který je investorem, dává situaci za vinu Správě železnic (SŽ). Ta to odmítá. Jádrem problému je výměna technologie, která má pracovníky chránit před elektrickým výbojem z trolejového vedení.

„Práce probíhají pouze v nočních hodinách, a to v době výluky, kterou nám povolí Správa železnic. Je to v čase od půlnoci do čtvrté hodiny ráno,“ uvedla vedoucí investičního odboru krajského úřadu Pavla Svítilová. Most se totiž nachází v těsné blízkosti trakčního vedení a opatření je nezbytné, aby nedošlo k ohrožení dělníků elektrickým proudem.

Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (únor 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (únor 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (únor 2026)
Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (únor 2026)
14 fotografií

Do poloviny ledna se tu přitom pracovalo v denní době. V tomto úseku byly na trolejovém vedení umístěny takzvané hákovnice. Tyto mechanické zábrany mají za úkol fyzicky strhnout sběrač na střeše lokomotivy, pokud ho strojvedoucí zapomene stáhnout.

Hákovnice sice bezpečně chránily dělníky na mostě, ale na frekventované trati působily značné problémy. V 18 případech došlo k poškození lokomotiv či trolejí a zastavení dopravy na několik hodin. Kvůli těmto incidentům byly hákovnice v polovině ledna nahrazeny technologií se speciálními teflonovými tyčemi. Ty mají zajistit jak ochranu pracovníků, tak hladký průjezd vlaků.

Práce na mostě se však od instalace nové technologie téměř zastavily. Podle Ústeckého kraje je na vině chybějící administrativa a špatná komunikace ze strany Správy železnic. „Po namontování teflonových tyčí nám dosud nepředali potřebné doklady, aby zhotovitel mohl vyhodnotit rizika vyplývající z nového řešení a mohl zajistit pokračování prací,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

Správa železnic se ale brání. „Už 20. ledna jsme předali dokumenty k bezpečnému provádění prací zhotoviteli. Následně jsme 23. ledna odevzdali také technické podklady – mimo jiné koordinační schéma a dokumentaci k úpravám trolejí,“ reagovala mluvčí Nela Friebová.

Situaci projednávali krajští zastupitelé na únorové schůzi. Hejtman Richard Brabec (ANO) řekl, že o ní bude jednat s ministrem dopravy.

Není to první problém, který stavbu provází. Rekonstrukce mostu začala před téměř rokem a měla být hotová už v závěru loňského roku. Ovšem kvůli většímu poškození mostu se termín nestihl. Dělníci totiž museli celou mostovku zbourat, s tím se v projektu nepočítalo.

Desítky milionů navíc. Opravy důležitých mostů v Ústeckém kraji se prodraží

Navýšila se rovněž cena. Původní odhady projektu počítaly s částkou do 80 milionů korun. Kvůli špatnému stavu mostu a nutným vícepracím se však vysoutěžila vyšší cena a podle vyjádření Svítilové se už vyšplhala na současných 205 milionů korun.

Nynější práce na části mostu nad železniční tratí by měly skončit v jarních měsících. Následovat bude druhá etapa opravu mostní konstrukce nad řekou Labe. Kraj nyní hledá zhotovitele, nabídky mohou firmy posílat do dnešního dne.

Kromě ceny bude výrazným rozhodujícím kritériem také termín dokončení. V podmínkách je sice uveden nejzazší termín dokončení září 2027. Ovšem kraj chce, aby byl most hotový dřív, a to už do konce letošního roku.

