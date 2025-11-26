Opakované stržení trakčního vedení v Roudnici nad Labem začíná být jedním z nejvýraznějších problémů na hlavním železničním koridoru v Ústeckém kraji.
Další incident, který se stal v noci na středu, znovu ochromil dopravu mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem a ukázal na dlouhodobě nevyřešenou slabinu v místě probíhající rekonstrukce Špindlerova mostu, který vede přímo nad tratí.
Most vznikl dříve, než byla železnice elektrifikována, a trakční vedení je zde proto nezvykle nízko. Aby bylo možné most opravovat a zároveň neuzavřít koridor, vznikl v místě neutrální úsek bez napětí. Strojvedoucí zde musí povinně stáhnout sběrač, jinak hrozí zachycení o nízkou trolej a její stržení. A právě k tomu podle Správy železnic došlo i tentokrát.
„Incident nastal pravděpodobně v souvislosti s nerespektováním této povinnosti. Od začátku prací na mostě jsme zaznamenali šestnáct takových případů, zatímco úsekem projelo více než čtyřicet tisíc vlaků,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Správa železnic tvrdí, že technické řešení je v místě stavebních prací jediné možné. Zavedla proto posílená opatření – telefonické upozorňování strojvedoucích i instalaci výlukových návěstidel se zábleskovými světly, která mají varování zvýraznit.
Ústecký kraj jako investor rekonstrukce mezitím pracuje na dokončení mostních polí nad tratí, jejichž zprovoznění umožní omezení zrušit. „Jiné řešení se zatím nenašlo. Omezení bude možné ukončit až po dokončení oprav, což je nyní priorita,“ řekla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.
Federace strojvůdců však upozorňuje, že problém je hlubší a začíná už v samotné přípravě výluky. „Od začátku jsme s umístěním hákovnice nesouhlasili a navrhovali jsme jiné technické řešení, které by nevyžadovalo instalaci destrukčních prvků do troleje,“ říká člen prezidia Federace strojvůdců David Votroubek.
Podle něj hákovnice nevznikla z iniciativy projektantů, ale až na popud Správy železnic. „Vzhledem k nízké výšce troleje a konstrukci lokomotiv je podle nás umístěná nevhodně. A to vede k mimořádným událostem.“ Hákovnice je bezpečnostní prvek, který strhne sběrač, pokud to neudělá strojvedoucí včas sám, přestože je upozorněn světly i telefonem.
Federace zároveň upozorňuje, že opakované incidenty nelze vnímat jako individuální selhání. „Pokud na stejném místě dojde už k dvaceti případům, je to podle nás systémová chyba. Kdyby šlo o omyl jednotlivce, nestávalo by se to opakovaně,“ říká Votroubek.
Podle něj navíc dlouho chyběla dostatečně výrazná výstraha – záblesková světla byla instalována až po tři čtvrtě roce a po patnácti poškozených sběračích. Kritizuje také písemné rozkazy, které podle strojvedoucích zbytečně matou tím, že uvádějí časové vymezení výluky, přestože technické omezení platí stále.
Kromě technických a provozních rizik upozorňuje federace i na následky pro samotné strojvedoucí. „Každý takový incident znamená pro strojvedoucího ztrátu osobního ohodnocení, často stoprocentní, což jsou tisíce korun měsíčně. A zároveň vzniká vysoká škoda zaměstnavateli – jeden sběrač může u moderních lokomotiv stát i půl milionu korun,“ dodává Votroubek.
Rekonstrukce mostu má skončit příští rok na podzim. Teprve poté bude možné výlukový režim zrušit a z místa zmizí i technické omezení, které se za poslední měsíce stalo jedním z nejčastějších zdrojů mimořádností na celém koridoru.