Při opravě mostu budou lidi převážet elektrická vozítka, vyrobí je na míru

Na mostě zůstane po dobu rekonstrukce koridor pro pěší. „Zvažovali jsme, jak vyřešit přepravu dětí do škol, seniorů a dalších občanů tak, aby nemuseli jezdit do Litoměřic nebo do Štětí. Nakonec jsme se dohodli na vytvoření koridoru pro speciální elektrické vozítko, které bude pendlovat mezi břehy,“ uvedl krajský radní Jan Růžička (KDU-ČSL, zvolen na kandidátce ODS).

Dopravní podnik Ústeckého kraje poptal osm výrobců, pouze jedna nabídka splňovala podmínku, že vozítko bude široké maximálně 1,45 metru. Kraj za ně zaplatí 1,45 milionu korun.

„Využijeme je později při výlukách nebo i v našich sociálních službách,“ uvedl Růžička. Jedno bude v provozu, druhé se bude nabíjet. Stroj bude moci najednou přepravit 14 lidí. Doprava přes most bude bezplatná.

Pracovat začnou stavbaři v únoru, hotovo bude do konce roku. Kraj uvažoval také o využití přívozu. Využívali ho lidé při opravě mostu ve Štětí. Kraj ale za provoz zaplatil 40 milionů korun.

Odbor dopravy připravuje objížďky a nutná opatření. Většina autobusů bude končit ve Vědomicích a most bude možné přejít pěšky. Před zahájením prací kraj seznámí s dopravními opatřeními dotčené obce, se kterými projedná připravované jízdní řády. Na opravu mostu získal Ústecký kraj podle radního evropskou dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.