Arriva v Roudnici končí. Městskou dopravu nově převezme krajský dopravce

  8:54
Od ledna budou městskou autobusovou dopravu v Roudnici nad Labem nově zajišťovat krajské zelené autobusy. Současného poskytovatele, jímž je společnost Arriva City, totiž nahradí Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Arriva City roudnickou MHD provozuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby z období 2016 až 2025. Nově bude zajišťována prostřednictvím Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), a to na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem a Ústeckým krajem. Novým dopravcem tak bude DSÚK,“ uvedl mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.

Cestující žádné zásadní změny nečekají. Autobusy pojedou ve stejném rozsahu, režimu a za stejné jízdné. Základní jízdenka tak vyjde na 10 korun, zvýhodněná na pět korun.

„Menší novinkou bude pouze označení linky – místo stávajícího čísla 368 bude městská linka nově označena jako 686,“ dodal Vancl.

Změní se také vzhled autobusu. Dosavadní červeno-šedý vůz společnosti Arriva nahradí nový značky Otokar v typické zelené barvě Dopravy Ústeckého kraje.

