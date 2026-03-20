Roudnice se rozšoupla. Lesopark za 55 milionů si ale naplno užijí až vnoučata

  8:58
Na okraji Roudnice nad Labem začalo budování nového lesoparku. Moderní multifunkční areál vznikne v lokalitě Na Kolečku a přirozeně propojí městskou část Podlusky s nejhustěji obydlenou oblastí Roudnice. S plochou deseti hektarů také naváže na stávající pěší zónu kolem potoka Čepel a nového skateparku.
Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.

Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat. | foto: archiv radnice v Roudnici nad Labem

Zahájení výstavby lesoparku Na kolečku. Na místě, kde má vzniknout, je nyní...
Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.
Zahájení výstavby lesoparku Na kolečku. Na místě, kde má vzniknout, je nyní...
Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.
Projekt lesoparku se připravuje už od roku 2014. S myšlenkou udělat ho v tomto místě tehdy přišel zastupitel Milan Děžinský (Akce R). Park se má budovat tři roky, ale než dorostou velké stromy, bude to trvat ještě desítky let. „Naplno si lesopark užijí až naše vnoučata, ale já bych si přál, aby těm dalším generacím park sloužil napořád,“ říká Děžinský.

Vybudování lesoparku vyjde na 55 milionů korun a podle starosty Františka Padělka (Společně pro Roudnici n. L.) se jedná o jednu z největších investic města, a to jak rozsahem, tak cenou. „Jsem však přesvědčen, že výsledek bude vynikající a prostor lesoparku Na Kolečku se stane nejlepším veřejným prostorem v Roudnici na Labem. Těším se, že až bude lesopark hotový, uvidíme dílo nevídané hodnoty,“ uvažuje starosta.

Na místě, kde má park vzniknout, je nyní pole. „Pro architekta je to jedinečná příležitost, když může začít dělat něco úplně nového na zelené louce. Proměnit intenzivně obdělávané pole na krásný lesopark je oříšek, ale těšíme se, že si ho všichni budeme moci užívat,“ podotýká architektka Martina Forejtová z ateliéru Land 05, který vytvořil návrh lesoparku.

Lidé se mohou těšit na procházkové cesty nebo výběhovou louku pro psy. Počítá se s kavárnou. Projekt zahrnuje také dětské hřiště, multifunkční sportoviště či fitness prvky pro dospělé.

Lesopark ponese stejné jméno jako lokalita, kde vznikne, tedy Na Kolečku. Tento tvar se propíše i do vzhledu místa, například hlavní pěší trasa má být kruhová. „Kolečko najdeme ještě na křížení cest a na jejich nástupech. Detail v ploše, kovová obruč vepsaná do povrchu cesty,“ doplňuje architektka.

V lesoparku budou i odkazy na samotné město Roudnice nad Labem. Zmíněné obruče budou z cortenu, jehož vlastností je přirozený zrezivělý vzhled. Mají tak připomínat rudný pramen, který v Roudnici vyvěrá.

Park má odkazovat také na známého krajináře, jenž se zde narodil. „Trasa cesty záměrně tvar kolečka porušuje, protože se nám do návrhu propisují oblaka roudnického malíře Otakara Nejedlého. Oblaka zaplní i nebe – strop kavárny. Celkově se kavárna bude pomyslně vznášet na obláčku, nejvyšším místě parku,“ popisuje architektka.

Budování parku je běh na dlouhou trať. Podle městské architektky Lucie Kavánové je vysazení stromů pouze začátek. „Konečného stavu, kdy budou všechny dřeviny vyrostlé, se my asi nedožijeme, ale pro další generace zde zanecháme něco opravdu pěkného,“ doplňuje architektka.

Roudnice se rozšoupla. Lesopark za 55 milionů si ale naplno užijí až vnoučata

Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.

Na okraji Roudnice nad Labem začalo budování nového lesoparku. Moderní multifunkční areál vznikne v lokalitě Na Kolečku a přirozeně propojí městskou část Podlusky s nejhustěji obydlenou oblastí...

20. března 2026  8:58

