Roudnice bourá zničenou část pivovaru, na uvolněném místě bude parkoviště

„Budovy, které jdou k zemi, už ničemu neslouží. Nádraží je vstupní bod do města a dívat se na ty škaredé budovy není moc hezké,“ uvedl starosta Roudnice František Padělek (Společně pro Roudnici).

První přišly na řadu vnitřní prostory nevyužívaných budov. Podle Jana Ekrta, zástupce firmy Strabag, která demolici provádí, musí práce probíhat pomalu. Zdi se odbourávají postupně a zbytky se následně třídí.

„Nachází se tady staré technologie pivovaru, zbytky ocelové konstrukce a kabeláže nebo popadané dřevěné konstrukce,“ popsal Ekrt. „A samozřejmě jsou tady i místa, která si zabrali bezdomovci,“ dodal.

Demoliční práce jsou naplánovány do konce roku, v průběhu ledna pak budou probíhat dokončovací práce, odvoz zbytků suti a třídění a dočištění místa. „Při demolici jsme objevili celkem zachovalou studnu. Budeme se snažit, aby se nepoškodila. Myslím, že je to krásný historický artefakt,“ uvedl Ekrt.

Kolik parkovacích míst na nově vzniklé ploše bude, není zatím jasné. „Jednáme s Českými drahami, které provádí rekonstrukci roudnického nádraží, určitě budou potřebovat místa pro cestující,“ vysvětlil záměr starosta.

„Předpokládáme, že k nějaké dohodě dojde v příštím roce a v roce 2023 by mohly práce na parkovišti začít,“ doplnil s tím, že parkování u nádraží je dlouhodobý problém.

Oprava cenné části? Moc peněz

Historicky cenná část barokního pivovaru zůstane zachována, už v minulosti ji město nechalo provizorně zastřešit a zabezpečit tak, aby se tam mohly pořádat příležitostné akce pro veřejnost.

„S objektem nemáme žádný investiční záměr. Komplexní rekonstrukce by totiž stála stovky milionů korun a na to město nemá,“ uvedl starosta.

Historie pivovarnictví v Roudnici sahá až do poloviny 17. století, původně barokní pivovar byl postaven už roku 1672 jako budova se třemi křídly, arkádami a křídlovými štíty. Při stavbě nádraží v letech 1848–1850 byla křídla ubourána.

Do roku 1948 patřil pivovar Lobkowiczům, následně byl zestátněn, o necelých dvacet let později se dokonce uvažovalo o jeho uzavření. Na seznam kulturních památek byl zapsán v roce 1967, o osm let později byla výroba piva zastavena.

Budovy byly využívány hlavně ke skladování, jenom sladovna fungovala až do 90. let minulého století. Po sametové revoluci byl pivovar navrácen Lobkowiczům, ale ti pro něj nenašli využití. Poté ho v privatizaci koupil soukromý vlastník, velkolepé plány na vznik multifunkčního centra s hotelem a obchody však nikdy neuskutečnil. Za více než tři miliony korun pivovar v roce 2012 koupilo město a začalo s postupnou rekonstrukcí.