Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila vlaky. Chystá se evakuace 400 lidí

„V Roudnici nad Labem došlo během jízdy vlaku k poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Správa železnic ve 12:45 obnovila v Roudnici nad L. provoz po jedné koleji. Hasiči budou z vlaku evakuovat asi 400 lidí.
V Roudnici se opravuje Špindlerův most přímo nad hlavní železniční tratí. Kvůli bezpečnosti pracovníků musí strojvedoucí stáhnout před daným úsekem sběrač. Opatření však někteří nerespektují. Jiné řešení se zatím nenašlo.
|
Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci
„Omezení bude možné zrušit až po dokončení oprav mostových polí nad tratí, což je nyní priorita,“ řekla v listopadu Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který stavbu financuje.
Most v Roudnici je kvůli rekonstrukci uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu, hotovo má být příští rok na podzim. Správa železnic kvůli opakovaným mimořádným událostem v této stanici zavedla ještě některá nadstandardní opatření – například na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.