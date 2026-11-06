„Projektová dokumentace je nyní po dvou letech příprav téměř hotová. V říjnu bychom chtěli vypsat výběrové řízení, a pokud se vše podaří, mohla by se rekonstrukce rozeběhnout už během ledna či února. Snažíme se vše dělat co nejrychleji, protože nás tlačí termíny dotace,“ říká starosta roudnické tělocvičné jednoty Sokol Jakub Vysoký.
Náklady rozsáhlé rekonstrukce sokolové odhadují na více než 112 milionů korun. Klíčovým pilířem financování je dotace z prostředků EU, která pokryje 85 procent nákladů, tedy zhruba 94 milionů korun. O dalších 18 milionů se musí postarat sokolové.
„Z peněz naší sokolské jednoty dáváme šest milionů korun. Tuto sumu si však můžeme dovolit jen proto, že za pět milionů prodáváme městu pozemek pod místní sportovní halou,“ podotýká Vysoký.
„Zbylých 12 milionů korun mám město poskytne jako investiční dotaci. Avšak hledáme i dále a získáváme peníze, kde to jde. Jeden a půl milionu korun dostaneme od České obce sokolské a o další finanční pomoci jednáme také s Mondi Štětí,“ doplňuje Vysoký s tím, že Roudnice svou pomoc sokolům doplní také poskytnutím bezúročné půjčky na vlastní realizaci plateb během stavby.
Je to cesta do 21. století
Budova bývalého kina se rekonstrukcí promění na kulturní a kreativní centrum, které nabídne širokou škálu možností využití. Kvůli tomu však bude nutné historickou stavbu zásadně přebudovat, neboť původní účel byl úplně jiný.
Ve dvacátých letech minulého století totiž roudničtí sokolové hledali cestu, jak získat stabilní finanční zdroj pro stavbu nové tělocvičny. Rozhodli se obstarat biografickou koncesi a pustili se do stavby kina, které by jim potřebné peníze pomohlo získat.
Většinu stavebních prací tehdy obětavě vykonali sami členové a příznivci jednoty a výsledkem byla krásná funkcionalistická stavba s promítacím sálem pro 390 diváků, která byla slavnostně otevřena 25. prosince 1927.
V dnešní době, kdy si každý může film promítnout i v telefonu, chtějí sokolové, aby budova sloužila vzájemnému setkávání lidí. „Náš projekt reaguje na konkrétní potřeby regionu,“ popisuje Vysoký.
„V současnosti tady velmi citelně chybí středně velký prostor pro kulturní akce, který by doplnil stávající nabídku menších i velkých sálů. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů bude kino sloužit jako místo pro veřejné debaty a vznikne i hudební zkušebna nebo kavárna. Naším cílem je vytvořit otevřenou a živou platformu pro kulturní produkci, uměleckou tvorbu, vzdělávání i komunitní život,“ doplňuje Vysoký.
Rekonstrukce se proto zaměří především na přeměnu vnitřních prostor a modernizaci zázemí, které umožní velkou variabilitu pro různé akce. Součástí úprav bude instalace nového vytápění, moderní vzduchotechniky nebo akustického vybavení. Projekt ale počítá také se zateplením budovy včetně nových oken a dveří.
„Podle dotačního titulu bychom měli mít vše hotové do konce příštího roku. Už v této chvíli je však docela zřejmé, že se to s největší pravděpodobností nemůže stihnout, a proto řešíme možnosti odkladů. Pevně doufáme, že v roce 2028 už budeme moci kulturní a kreativní centrum otevřít,“ doplňuje Vysoký.
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19. srpna 2025