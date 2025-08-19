Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Pavel Křivohlavý
  10:48
Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický pokus o částečné oživení, ale nyní se do práce dali sami Sokolové a plánují opravu za 120 milionů korun, která budovu přivede do 21. století.

„O kino se dříve asi deset let starali dobrovolníci pod vedením Kláry Svobodové. Pořádali řadu akcí a lidé sem chodili rádi. Technický stav budovy se však stále zhoršoval a rapidně přibývalo problémů s elektřinou, takže jsme nakonec museli kino uzavřít,“ říká starosta Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem Jakub Vysoký.

Oprava starého objektu, na kterém se silně podepsal zub času, se zprvu jevila téměř nereálná. Přesto se Sokolové nechtěli vzdát a rozhodli se hledat, jak na to.

Budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem (srpen 2025)
Interiér budovy chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem (srpen 2025)
Interiér budovy chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem (srpen 2025)
Interiér budovy chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem (srpen 2025)
13 fotografií

„Současní Sokolové jsou ale chudí, není to jako za první republiky, kdy to byl bohatý spolek, který měl velké množství členů a mohl si do dolit budovat velké stavby a stadiony. Nyní musíme hledat zdroje v dotačních titulech,“ popisuje Vysoký.

Napřed chtěli Sokolové využít menší dotaci určenou na rekonstrukci elektroinstalace, ale hned po začátku prvních prací se naskytla možnost zažádat o stomilionový příspěvek na kompletní rekonstrukci. V šibeničním termínu začali shánět a vypracovávat potřebné dokumenty.

„Získal jsem kontakt na skvělé architektonické studio, které mimo jiné vyhrálo soutěž na rekonstrukci Baťova kina ve Zlíně. Jeden z jeho architektů, pan Jiří Žid, se podílel také na záchraně kina Varšava v Liberci. A právě pana Žida zaujal architekt Kamil Roškot, podle jehož plánu bylo naše kino před sto lety postaveno,“ vypráví starosta.

Nebylo to jednoduché, ale všechno se podařilo zvládnout. Ještě něž architekti dokončili všechny studie, pustili se do práce také projektanti. Projekt plně bezbariérové budovy totiž musel zahrnovat nejen opravu elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodů, kanalizací, plynu a všech dalších inženýrských sítí, ale i řady stavebních rekonstrukcí včetně akustických opatření.

„Při rekonstrukci v sedmdesátých letech byla zvýšena elevace hlediště, tedy že každá řada sedadel je výše než ta předchozí, to chceme zachovat. V té době se však také přecházelo na modernější typ promítaček a na balkóně byla vybudována velká promítárna. To už dnes není potřeba, a proto ji chceme zrušit a balkón opět zprovoznit,“ popisuje Vysoký další stavební úpravy.

Dále bude potřeba provést rekonstrukci oken a dveří nebo zateplení střechy a podlahy. Vedle interiéru bude nutné opravit také vnější plášť, ten však musí respektovat funkcionalistický styl nemovitosti.

„Rozpočet stavby vychází na 120 milionů korun, z čehož 15 procent musíme financovat ze svého rozpočtu. Peníze na spoluúčast zatím sháníme, jednáme s vedením města a chceme oslovit i firmy v regionu,“ doplňuje Vysoký.

Na opravu legendárního kina v Perninku přispěli i lidé na filmovém festivalu

Sokolové také jednají s dalšími kulturními a kreativními institucemi a společnostmi, protože podmínkou udělení dotace je spolupráce s nejméně pěti takovýmito subjekty. „Na prvním místě jednáme s Kulturním domem Říp a s galerií moderního umění. Náš sál je největším ve městě, vejde se do něj 400 sedících diváků. Bude vhodný jak na promítání filmů, tak i na různé přednášky, workshopy nebo výstavy,“ nastiňuje starosta.

Vedle toho Sokolové plánují spolupráci s místní sdílenou kanceláří, která hledá nové zázemí, a s místním elektrotechnickým klubem zabývajícím se 3D tiskem. Dále by v bývalých hereckých šatnách mohla ve spolupráci s hudební školou Smart vzniknout sdílená hudební zkušebna pro místní kapely.

Po rekonstrukci bude možnost v kinosále pořádat také divadelní představení, koncerty nebo školní akademie. V místě bývalé šatny vznikne kavárnička s propojením na venkovní posezení.

Na rozhodnutí o udělení dotace Sokolové ještě čekají. Pevně stanovený už je však nejzazší termín dokončení rekonstrukce, jímž je konec roku 2027. „Je to sice šibeniční termín, ale vzhledem k tomu že kino bylo postaveno v roce 1927, byla by to důstojná stoletá oslava,“ dodává Vysoký.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun...

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár

V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili,...

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské dvojnásobné vraždy v Domaslavicích na Teplicku. Obviněný, který podle spisu zabil svého pětiletého...

Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický...

19. srpna 2025  10:48

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Po veselé notě vážnější tón, byť opět v atraktivním obalu. Fotbalový Viagem provizorní dresy, které nosí od začátku sezony, tentokrát využil ke kampani za hezčí Ústí nad Labem. V pondělním...

19. srpna 2025

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

Ústečtí fotbalisté propásli možnost posunout se do čela druholigové tabulky. Nováček soutěže v pondělní televizní dohrávce 6. kola doma podlehl probuzenému brněnskému Artisu 0:2 a zůstal druhý o bod...

18. srpna 2025  20:22,  aktualizováno  21:15

Světoběžník Glover posílil Slunetu. Může být rozdílový hráč, věří trenér

Jako by se rivalové trumfovali. Ve stejný den, kdy Děčín oznámil příchod L. J. Bryana, zveřejnila i ústecká Sluneta jméno své nové americké akvizice. Zahraniční posilou číslo 2 se stal Jordan Glover,...

18. srpna 2025  17:22

Kdo strhl rudoarmějce? Projížděli jsme i diskuse, popisuje policie vyšetřování

Vandala, který počátkem května poničil sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech, policie nenašla a případ odložila. Skulptura se na své původní místo zřejmě nevrátí, co ji však nahradí a...

18. srpna 2025  13:23

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Basketbalisty ligového Děčína posílil Američan L. J. Bryan. 206 centimetrů vysoký pivot naposledy působil v portugalském týmu Galitos-Barreiro, kde v průměru sbíral 10,9 bodu a 5,7 doskoku.

18. srpna 2025  13:20

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:03

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S...

18. srpna 2025  10:58

Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

České házenkářské šampionky z Mostu ztrácejí oporu. Do přípravy Andělů se po letní pauze nezapojila spojka Rossana Mateusová, angolská hvězda jim pouze napsala, že už nepřijede.

18. srpna 2025  8:28

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun...

18. srpna 2025  6:44

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - MOSTY - ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 989 volných pozic

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než...

17. srpna 2025  8:29

V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku

Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...

16. srpna 2025  21:30,  aktualizováno  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.