Má však podmínku. Chce od sokolů odkoupit pozemek pod sportovní halou a přilehlý pozemek s dětským hřištěm. „Získání pozemků městu umožní nefunkční sportovní halu v areálu Tyršova stadionu v budoucnu rekonstruovat,“ popisuje starosta roudnické tělocvičné jednoty Sokol Jakub Vysoký.
Nabídku radnice sokolové využili velmi rádi, protože sehnat potřebné miliony korun na spoluúčast dotace pro ně nebylo vůbec jednoduché. „Současní sokolové jsou chudí, není to jako za první republiky, kdy to byl bohatý spolek, který měl velké množství členů a mohl si dovolit leccos vybudovat,“ doplňuje Vysoký.
V lednu se proto sokolové rozhodli pozemky městu prodat a roudnické zastupitelstvo nyní schválilo smlouvy, které finanční podporu sokolského projektu umožní.
„Roudnice poskytne dotaci ve výši 12 milionů korun a dalších více než pět milionů korun za odkup pozemků. Tedy prostředky, díky kterým TJ Sokol pokryje požadovaný vlastní podíl 15 procent z celkových nákladů projektu. Roudnice zároveň přislíbila poskytování bezúročných zápůjček k průběžnému financování způsobilých výdajů projektu,“ upřesňuje mluvčí města Jan Vancl.
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Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino
Rekonstrukce historické funkcionalistické budovy kina na třídě T. G. Masaryka by po dokončení měla nabídnout multifunkční sál pro kulturní a komunitní akce, coworking, technologickou dílnu, kavárnu, zázemí pro kreativce i hudební zkušebnu a nahrávací prostor. Projekt získal významnou podporu ministerstva životního prostředí a EU, která na něj přispěje částkou přesahující 95 milionů korun. Obnova by měla být hotova do konce roku 2028.
„Naším cílem je vytvořit otevřenou a živou platformu pro kulturní produkci, uměleckou tvorbu, vzdělávání i komunitní život. Kulturní a kreativní centrum nabídne prostor pro koncerty, divadelní představení, filmové projekce a veřejné debaty, ale také zázemí pro místní hudebníky, kreativce, začínající podnikatele nebo zájemce o moderní technologie. Součástí bude i kavárna, která bude fungovat jako přirozené místo setkávání obyvatel města,“ popisuje Vysoký.
Ke stavbě kina se roudničtí sokolové rozhodli v lednu 1927 po získání biografické koncese. Stavět se začalo v polovině července téhož roku podle projektové dokumentace jednoho z průkopníků české moderní architektury Kamila Roškota, žáka Jana Kotěry. Stavba trvala jen necelého půl roku a k otevření došlo 25. prosince 1927.
Ojedinělá a slohově čistá funkcionalistická stavba má velmi účelně řešenou vnitřní dispozici. Širokým hlavním vchodem se vchází do foyeru se dvěma pokladnami a dále do předsálí, které pravoúhle ústí do podélných prostor kolem sálu, kde jsou umístěny šatny a kancelář. Samotný sál je zkosený směrem k pódiu a má kapacitu 390 míst k sezení. V srpnu 1945 bylo kino znárodněno a přiděleno správě státních kin. Sokolům bylo navráceno až v červenci 1993.