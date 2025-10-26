„Lukáš Rittstein je výrazný český sochař, který v letech 2013 až 2023 řídil na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér Socha I. Pod jeho vedením vznikala díla, která reagují na dnešní digitální rytmus lidského bytí, kdy do umění vstupují fenomény umělé inteligence, sociálních sítí nebo sériové výroby,“ říká produkční galerie Vojtěch Hanyš.
Rittsteinovi studenti ve svých dílech zdůrazňují lidskou zranitelnost a křehkost v kontrastu s neúnavnou strojovou a digitální produkcí. „Socha se stává prostředkem k zamyšlení a návratu k podstatě života. Namísto nadčasovosti se do popředí dostává tělesná, materiální přítomnost, často surová, ale zároveň citlivá a hloubavá. Sochařství se zde proměňuje v nástroj poznání i záchrany,“ podotýká Hanyš.
Návštěvníci mohou na výstavě poznat širokou škálu nekonvenčních sochařských postupů a technologií. Uvidí díla z recyklovaných materiálů, průmyslových odpadů či technologických prefabrikátů, jež vypovídají o ekologické a civilizační krizi, ale i o touze najít v chaosu světa oporu.
Mizí respekt k duchům. A když nezaberou tablety, tak se nám hodí, říká sochař
„Do sochy vstupuje fenomén mechanické dynamiky, neřízeného růstu, ale také reflexe lidských pochybností, úzkosti, skepse, ironie a vzpomínek na rituální povahu naší existence. Příroda je objevována uvnitř nás jako cosi cyklicky se opakujícího, ale převrstveného, polozapomenutého, ztraceného, co je nutné znovu objevovat, a tím oživovat, abychom pochopili obrysy, intenzitu a sílu vnější manipulace s lidským vědomím,“ říká kurátor Petr Vaňous.
Na výstavě lidé uvidí například tvorbu Nikoly Emmy Ryšavé, Miriam Kaminské či Ondřeje Navrátila.