Galerie láká na Rittsteinovy studenty. Jejich sochy reagují na digitální bytí

Pavel Křivohlavý
  8:13
Na člověka v digitální době se zaměřuje nová výstava Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, jež přináší výběr z tvorby studentů známého sochaře Lukáše Rittsteina. Expozice nazvaná Tři dimenze lásky bude k vidění do 11. ledna 2026.
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze...

Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze lásky. | foto: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze...
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze...
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze...
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze...
13 fotografií

Lukáš Rittstein je výrazný český sochař, který v letech 2013 až 2023 řídil na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér Socha I. Pod jeho vedením vznikala díla, která reagují na dnešní digitální rytmus lidského bytí, kdy do umění vstupují fenomény umělé inteligence, sociálních sítí nebo sériové výroby,“ říká produkční galerie Vojtěch Hanyš.

Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze lásky.
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze lásky.
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze lásky.
Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Tři dimenze lásky.
13 fotografií

Rittsteinovi studenti ve svých dílech zdůrazňují lidskou zranitelnost a křehkost v kontrastu s neúnavnou strojovou a digitální produkcí. „Socha se stává prostředkem k zamyšlení a návratu k podstatě života. Namísto nadčasovosti se do popředí dostává tělesná, materiální přítomnost, často surová, ale zároveň citlivá a hloubavá. Sochařství se zde proměňuje v nástroj poznání i záchrany,“ podotýká Hanyš.

Návštěvníci mohou na výstavě poznat širokou škálu nekonvenčních sochařských postupů a technologií. Uvidí díla z recyklovaných materiálů, průmyslových odpadů či technologických prefabrikátů, jež vypovídají o ekologické a civilizační krizi, ale i o touze najít v chaosu světa oporu.

Mizí respekt k duchům. A když nezaberou tablety, tak se nám hodí, říká sochař

„Do sochy vstupuje fenomén mechanické dynamiky, neřízeného růstu, ale také reflexe lidských pochybností, úzkosti, skepse, ironie a vzpomínek na rituální povahu naší existence. Příroda je objevována uvnitř nás jako cosi cyklicky se opakujícího, ale převrstveného, polozapomenutého, ztraceného, co je nutné znovu objevovat, a tím oživovat, abychom pochopili obrysy, intenzitu a sílu vnější manipulace s lidským vědomím,“ říká kurátor Petr Vaňous.

Na výstavě lidé uvidí například tvorbu Nikoly Emmy Ryšavé, Miriam Kaminské či Ondřeje Navrátila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...

Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Český středoškolák hvězdou kung-fu, hostil ho Jackie Chan: Je usměvavý a milý!

Premium

Místo pohádek a večerníčků se díval na kung-fu filmy. Místo krtečka a maxipsa Fíka byli jeho dětskými idoly Bruce Lee a Jackie Chan, hvězdy akčních trháků. Díky nim vyrostl z Karla Korence úspěšný...

Nesnáší dozorce a justici. Antipatie drží muže ve vězení, vyslechl si už 26. trest

Ve vězení už strávil přes dvacet let, a to je mu teprve devětatřicet. Nyní dostal další trest. Okresní soud v Teplicích uložil čtyřleté odnětí svobody mnohonásobnému recidivistovi Jaroslavu Bikárovi...

Galerie láká na Rittsteinovy studenty. Jejich sochy reagují na digitální bytí

Na člověka v digitální době se zaměřuje nová výstava Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, jež přináší výběr z tvorby studentů známého sochaře Lukáše Rittsteina. Expozice nazvaná Tři dimenze...

26. října 2025  8:13

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 7:50

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Století nejdelších motorek světa. Čechie-Böhmerland jsou naprosté unikáty

Splašené lešení či jezevčík. Přezdívky, které si tyto jednostopé stroje vysloužily vzhledem k rámu z trubek i své délce. Ta totiž u třímístných exemplářů přesahuje tři metry. Majitelé motocyklů...

26. října 2025

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

Český středoškolák hvězdou kung-fu, hostil ho Jackie Chan: Je usměvavý a milý!

Premium

Místo pohádek a večerníčků se díval na kung-fu filmy. Místo krtečka a maxipsa Fíka byli jeho dětskými idoly Bruce Lee a Jackie Chan, hvězdy akčních trháků. Díky nim vyrostl z Karla Korence úspěšný...

25. října 2025

Kaše šel do kolen jako Pasta v Praze. Olympiáda? Zatím to v hlavě nemám

Po dlouhém zranění se nějakou dobu rozjížděl, ale teď je už hokejový útočník Ondřej Kaše zpátky v plné síle. Mistr světa z Prahy byl hlavním strůjcem litvínovského obratu v pátečním zápase s...

25. října 2025  11:22

Truhlář vrací tvář cennému glorietu. Dřevo vysychalo sedm let, popisuje

Historicky cenný barokní gloriet v zahradě zámku Milešov na Litoměřicku se po letech chátrání a devastace dočkal nových oken a dveří. Pro památkově chráněnou stavbu je vytvořil truhlář Štěpán Elis....

25. října 2025  8:52

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Zfetovaný narazil do autobusu a ujel. Policie muže viní ze dvou trestných činů

Policie obvinila ze dvou trestných činů řidiče nákladního vozu, který v závěru května v Ústí nad Labem naboural do minibusu plného lidí a z místa nehody následně ujel. Muže se záhy podařilo vypátrat....

24. října 2025  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Mostě otevřeli stacionář pro dospělé autisty, zájemci už musejí do pořadníku

Město Most má nový denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) od 15 do 45 let. Dosud tam podobné zařízení chybělo, přestože poptávka po službách pro autisty v celém Ústeckém kraji...

24. října 2025  15:01

V kauze nemocničních zakázek policie zajistila majetek za téměř 200 milionů

V kauze manipulací s nemocničními zakázkami v Ústí nad Labem a v Jihlavě zajistili policisté majetek za 7,9 milionu eur, což je podle aktuálního přepočtu zhruba 192 milionů korun. Obvinili další dva...

24. října 2025  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.