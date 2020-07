Klášterní ticho vystřídají hlasy mladých herců. Roudnice hostí festival

14:57 , aktualizováno 14:57

Gotické prostory augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem letos opět zaplní mladí herci a jejich nevšední divadelní představení. Od pátku do neděle tam proběhne sedmý ročník benefičního festivalu studentského divadla OLDstars on the ROUD.