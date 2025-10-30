Babybox je umístěn poblíž vstupu na novorozenecké oddělení. Patří k nejmodernějším typům. Jde o zařízení takzvané nové generace, vyrobené z nerezové oceli se zesílenou konstrukcí a bezúdržbovým povrchem.
Dvířka jsou plně automatická a ovládaná senzorem – po vložení dítěte se po několika sekundách samovolně uzavřou a současně spustí signalizaci směrem k novorozeneckému oddělení.
Vnitřní prostor je podle potřeby vyhříván či klimatizován, ve schránce je udržována stálá teplota. Ventilační systém zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu, prostor je odhlučněný a v případě výpadku elektřiny se zařízení automaticky přepne na záložní zdroj energie. Dvířka jsou opatřena fotobuňkami, které zabraňují přiskřípnutí ruky či části těla.
Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse má každá nová schránka jediný smysl – dát dítěti šanci na život. „Babyboxy nejsou výzvou k odkládání dětí, ale poslední záchrannou možností,“ připomněl při slavnostním otevření.
„Chtěli jsme, aby byl babybox snadno přístupný i v noci, ale zároveň maximálně bezpečný. Věříme, že i v Roudnici může pomoci zachránit lidský život,“ uvedla ředitelka nemocnice Monika Procházková.
|
Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence
V Ústeckém kraji nyní funguje osm babyboxů – v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Mostě, Chomutově, Litoměřicích, Kadani a v Roudnici. V prosinci má navíc přibýt další v Rumburku na Děčínsku.
První babyboxy začaly v Česku fungovat v roce 2005. Do těch severočeských bylo dosud odloženo 22 dětí: šest v Mostě a Ústí nad Labem, pět v Teplicích, dvě v Děčíně a Kadani a jedno v Chomutově.
Za 20 let existence pomohly babyboxy vstoupit do nového života 281 děťátkům, z toho 12 letos.