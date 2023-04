Ničilo ho vlastní já a pití. Teď šije flanelové košile, které chce prezident

Dopředu avizoval, že komunikace s lidmi není zrovna jeho mistrovská disciplína. Ve skutečnosti záleží, kolem jakého tématu se rozhovor zrovna točí. Ano, když dojde na minulost, nemluví se mu zrovna lehce. Co chvíli ztichne, usrkne z hrnku kávu a do pusy strčí další sousto dortu. Bez ohlédnutí zpět by ale tohle vyprávění utrpělo velké ztráty.

„Jo, býval jsem velký bouřlivák. To přiláká pozornost, že jo?“ usměje se nakonec urostlý chlap. Hrdý Sudeťák ze Šluknovského výběžku, který svoje věty často opepří ostřejším výrazem.

Razantní proměna v jeho projevu nastává, jakmile se řeč stočí čistě k flanelovým košilím a jejich výrobě. To, co pro mnoho lidí představuje synonymum fotrovského oděvu, se pro něj stalo smyslem života. Terapií. Cestou k lidem. Projektem, kterým by rád dal vzpomenout na blyštivou historii dnes mnoha problémy zatíženého regionu.