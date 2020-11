Ústecká zoo je opět bez ředitele, radní jej odvolali po týdnech nejistoty

„Pro odvolání byli čtyři radní, zdrželo se jich pět,“ řekla tehdy po říjnové radě mluvčí města Romana Macová.

Na pondělním jednání se nyní radní k tématu vrátili, přestože ho původně projednávat neměli. Podle informací serveru Hlídací pes pro Končelův konec ve funkci zvedli ruku zástupci hnutí ANO a přidal se k nim i radní za ODS Pavel Tošovský.

Informaci o odvolání potvrdil iDNES.cz primátor Petr Nedvědický (ANO). „Důvody bez komentáře,“ napsal v SMS.

„Co na to říci, dozvěděl jsem se to v pondělí večer. Za dobu, co jsem byl ředitelem zahrady, jsem proinvestoval 21 milionů korun na její obnovu. To žádný jiný ředitel neudělal. Když jsem nastupoval, řekl jsem, že stabilizuji situaci zaměstnanců, a to se mi povedlo. Mé svědomí je čisté,“ uvedl pro iDNES.cz Roman Končel, který vedl zoo od poloviny roku 2017.

Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha (ANO) ředitel ztratil důvěru rady města.



„Pochybil manažersky a nečerpal finanční rezervy z investic pro zoo tak, jak by měl. Při projednávání rozpočtu jsme zjistili, že rezerva zoo byla 8,5 milionu a na příští tok mělo být převedeno 7 milionů, místo toho, aby peníze byly použity na důležité investice, které zoo nutně potřebuje,“ sdělil Vlach.

Končel namítá, že kvůli koronaviru jsou všechny zoo zavřené, takže chybí peníze ze vstupného a sehnat při epidemii firmy na stavbu projektů je složité.

„Město vydalo investiční směrnice, které jsou vhodné možná pro mateřskou školku, ne pro takto vekou zahradu. Pro nás byl ten omezující strop příliš nízko. Připravili jsme projekt na areál vodních ptáků, v říjnu jsme ho dostali. Nejde to tak rychle, jak si představují, získat stavební povolení může trvat i 3,5 roku. To nemluvím o dalších nutných žádostech. Navíc v této době se ani firmy nehrnuly do výběrových řízení,“ řekl Končel.

Desítky pochybení

Končel vedl organizaci, která dlouhodobě bojuje s problémy. Ty souvisejí především s velkým podfinancováním. Vše vyvrcholilo loni v létě, kdy inspektoři Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) objevili řadu nedostatků.

Zoo má tak na dva roky pozastavené plné členství v EAZA, a pokud nebude obnoveno, hrozí, že přijde o řadu ikonických zvířat a také by skončila řada chovných programů.

Loni EAZA odhalila v zoo 111 pochybení a podle nedávné kontroly zastupitelů dnes už bývalý ředitel zatím odstranil jen 8 procent z nich. Navíc se prý dopustil 128 nových.

Pochybení kontroloři našli mj. u vystavování faktur, podepisování smluv, vykazování pracovních cest i v nakládání s penězi. Právě zjištěná pochybení byla jedním z hlavních důvodů, proč zastupitelé města, které je zřizovatelem zoo, požadovali Končelovo odvolání z funkce.

Funkce šéfa ústecké zoo je velmi exponovaná, za posledních sedm let byl Končel už čtvrtým ředitelem.



Městská rada v pondělí na návrh koaličního hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) jednala také o odvolání ředitele Domu kultury Ivana Dostála. Podle primátora ho radní nakonec neodvolali. Dostál byl v podobné situaci jako Končel, protože i v jím řízené městské příspěvkové organizaci našla kontrola nedostatky.