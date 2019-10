Mrtvá chodkyně i řidič, silnice u Teplic patří k nejrizikovějším v kraji

Když na přenosném semaforu, který se zde ocitl kvůli stavebním pracím, naskočila zelená, řidič kamionu se rozjel. Pořádně však nesledoval dění na silnici a vzápětí srazil chodkyni, jež na místě zemřela.

Tragická nehoda se stala před dvěma lety v Ústecké ulici na silnici I/13 v Soběchlebech poblíž Teplic.

Podle nyní zveřejněné analýzy pojišťovny Allianz vytvořené ve spolupráci s policií to byl v letech 2016 až 2018 nejnebezpečnější silniční úsek v Ústeckém kraji a osmé místo obsadil v celorepublikovém přehledu.

Celkem se tu stalo devět nehod, z toho tři byly vážné, dva lidé zemřeli a jeden utrpěl těžké zranění.

Při druhé smrtelné nehodě zde šofér v noci narazil do betonové konstrukce železničního přemostění. Co přesně bylo příčinou, není jasné. Vyloučená není sebevražda.

Čas od času tu řidiči narazí do spodní části železničního mostu kvůli vysokému nákladu. Nedávno se tu srazila dvě auta poté, co jedno přejelo do protisměru.

Poslední nehoda se u místního viaduktu odehrála ve středu. Řidič jedoucí od Ústí nad Labem nedal při odbočování přednost motocyklu. Motorkář skončil v nemocnici.

„Snažíme se na místo velmi často dohlížet, na prostranství před viaduktem je jedno ze stanovišť dopravních kontrol a dopravně bezpečnostních akcí,“ sdělil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Druhé nejrizikovější místo je přímo v centru Teplic

Na druhém místě v kraji a 13. příčce v Česku skončila oblast u křižovatky ulic Masarykova třída a U Červeného kostela v Teplicích. Ve sledovaném období se zde odehrálo 14 nehod se třemi těžkými zraněními.

„Je zde několik navazujících křižovatek ve tvaru T ve velmi krátké vzdálenosti s množstvím přechodů pro chodce, což klade na řidiče velký nárok na pozornost a rychlé rozhodování,“ řekl Petr Vomáčka z BESIP.

Další nebezpečné místo je na silnici I/7 na Lounsku. V Panenském Týnci se stalo ve sledovaném období osm nehod s jedním smrtelným a pěti těžkými zraněními.

U Libčevsi na Lounsku se stalo 41 nehod

Čtvrtým nejnebezpečnějším místem byla zatáčka na silnici I/15 severovýchodně od Libčevsi na Lounsku. Celkem se zde odehrálo jednačtyřicet nehod, z nichž si pět lidí odneslo těžká zranění.

„Z celorepublikového pohledu byly vůbec nejrizikovějším místem v letech 2016 až 2018 serpentiny v katastru Červené Vody v Pardubickém kraji,“ uvedl mluvčí Allianz Václav Bálek.

„V jedné ze zatáček na silnici I/11 v okrese Ústí nad Orlicí došlo v daném období k jedenácti nehodám, z toho bylo pět vážných. Šest lidí utrpělo těžká zranění,“ dodal Bálek.

Dvě nejrizikovější místa v Ústeckém kraji: