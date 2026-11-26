Kvůli opravě je v místě prací silnice I/62 zavřená, řidiči tak budou muset nadále jezdit po objížďkách. Osobní auta využívají přilehlou komunikaci vedoucí přes Mojžíř, objížďka pro kamiony vede po silnici I/13 přes Jílové a Libouchec a po Teplické ulici v Děčíně.
Důvodem obnovy mostu, který byl postaven v 70. letech minulého století, byl jeho velmi špatný technický stav. A protože by se prý ŘSD ekonomicky nevyplatilo most opravit, jeho konstrukce se zbourala a místo ní se postavila nová. Vysoutěžená cena za rekonstrukci je 259 milionů korun bez DPH, částka se však ještě může změnit vzhledem k tomu, že práce nadále pokračují.
Mostní konstrukce je v současné době hotová, aktuálně se pracuje na mostních římsách a připravuje se montáž svodidel, zábradlí a protihlukové stěny. „Téměř 300 metrů dlouhá protihluková stěna pomůže chránit okolí před hlukem od projíždějících aut. Most bude mít navíc automatický systém postřiku proti námraze. Systém využívá údaje z meteorologických čidel, a kdyby hrozilo náledí, vozovku automaticky ošetří,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
V další fázi přijde na řadu hydroizolace mostovky, tu ale nelze podle silničářů dělat za deště, sněžení ani při teplotách kolem bodu mrazu, které nyní panují. „Kdybychom v práci pokračovali, mohlo by to vést ke snížení životnosti mostu a k budoucím poruchám konstrukce, proto je nutné s izolací počkat na vhodné počasí,“ vysvětlil Rýdl.
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OBRAZEM: Přes tisíc kubíků materiálu naráz. Most dělníci betonovali i v noci
Proto dojde k protažení prací až do příštího roku. Zdržení si vyžádaly také další původně nezapočítané práce. „Při stavbě bylo nutné přeložit kanalizaci, která vedla v jiném místě, než jsme předpokládali, a změnil se i postup demolice,“ dodal Rýdl.
K technicky velmi náročným operacím rekonstrukce patřila podle Rýdla betonáž mostovky. Probíhala letos o prázdninách, rozdělena byla na čtyři etapy a dělníci při ní použili dohromady zhruba čtyři tisíce kubíků betonu. „Kvůli vysokým teplotám, které vládly v srpnu, pracovali dělníci dokonce i v noci, aby byly dodrženy požadované technologické postupy a kvalita výsledné konstrukce,“ přiblížil mluvčí ŘSD.
Nový most je dlouhý téměř 300 metrů a jeho stavba se dotkla také železniční dopravy na frekventované trati z Prahy do Děčína, která vede pod ním. Několikrát totiž bylo nutné sáhnout k výluce.
Most by měl řidičům po otevření sloužit dalších 100 let. „Estakáda, kterou tady vystavíme, bude mít technickou životnost 100 let. To znamená, že kromě nutné údržby nás tady řidiči jen tak neuvidí,“ sdělil při zahájení stavby loni v červnu mluvčí ŘSD Rýdl.
Aktuálně pak doplnil, že návrhová životnost 100 let vychází z technických norem a požadavků.
Zdržení i u Benešova mostu
V krajském městě se současně opravuje také Benešův most, který je důležitou spojnicí mezi centrem a částí Střekov. Původně měl být otevřen do konce tohoto roku, termín se však posunul na konec května příštího roku. Za zdržením prací, které začaly loni na konci dubna, byly nečekané potíže, jež bylo potřeba vyřešit. Šlo například o změnu betonáže mostu či úpravy související s výztuží. Zároveň také není možné provést některé práce v zimním období.
Investorem rekonstrukce je Ústecký kraj, který by za ni měl podle posledních informací zaplatit 718 milionů korun. Původně přitom kraj počítal s náklady kolem 520 milionů korun.