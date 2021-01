Obecné ohrožení to nebylo, řekl soud o jízdě opilého Maďara po dálnici

Sándor Nagy při cestě do Německa na dálnici škrtl o jiný kamion a také narazil do kovových svodidel. První dechová zkouška na alkohol ukázala přes dvě promile, druhá provedená později o něco méně. Řidič se podrobil i odběru krve, výsledek byl 1,3 promile.



Muž před soudem řekl, že vypil čtyři nebo pět piv na Slovensku během několikahodinové povinné přestávky. „Během jízdy jsem na sobě žádné účinky alkoholu necítil,“ řekl. „Cestou jsem narazil do svodidel a zastavil, ale když jsem zjistil, že na voze nemám žádnou velkou závadu, pokračoval jsem v jízdě. Když jsem se chystal na další odpočinek, zamávala na mě policie, abych zastavil,“ vylíčil.



Řidič jiného kamionu při výslechu na policii uvedl, že Nagy jezdil z jednoho pruhu do druhého. Původně si prý myslel, že má zdravotní problémy.

„Zastavil u krajnice, přičemž se lehce opřel o malá svodidla, čímž si ohnul kryt pravého předního kola. Já zastavil s výstražnými světly před ním, ale než jsem si nasadil reflexní vestu, poměrně prudce se rozjel. V tu chvíli mi bylo jasné, že bude pod vlivem nějaké látky. Jel jsem tedy za ním a zavolal policii,“ popsal situaci svědek.

Podle něj muselo několik osobních vozů buď prudce brzdit, nebo naopak přidat, aby se vyhnuly srážce. „Najel dokonce do německého kamionu, který jej předjížděl, čímž si poškodil zrcátko,“ poznamenal.

„Viděl jsem, jak přejíždí střídavě z pravého do levého pruhu. Jiní řidiči používali výstražná světla,“ uvedl jiný svědek jízdy s tím, že také on zalarmoval policisty. Ti Sándora Nagyho zadrželi na odpočívadle na 78. kilometru.

Pět let zákaz řízení

Od soudu Nagy odešel s 18měsíčním trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let. Zároveň nesmí pět let řídit. Rozsudek už je pravomocný. Senát na rozdíl od obžaloby počínání Nagyho nekvalifikoval jako zločin obecného ohrožení.

„Že by obžalovaný svou jízdou ostatní účastníky silničního provozu, byť nepřímo, vydal v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, nebylo spolehlivě prokázáno. Soud uzavřel, že jednání obžalovaného neohrozilo ostatní účastníky silničního provozu takovým způsobem, aby naplnilo znaky skutkové podstaty zločinu obecného ohrožení,“ napsal do rozsudku předseda senátu Martin Kredba.

„Je pravdou, že svědci vypověděli, že měl částečně vyjíždět ze svého pruhu do rychlejšího levého pruhu, jakož i do pruhu odstavného, což mělo vést k pohotovým reakcím jiných řidičů, kteří se vyhnuli přímému střetu s vozidlem řízeným obžalovaným, nicméně soud má za to, že jeho jednání nebylo takové intenzity, aby nepostačovala kvalifikace jeho jednání jako přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ podotkl Kredba.

„Z kamerových záznamů je zřejmé, že minimálně na úsecích snímaných kamerovým systémem jede ve svém pruhu, dodržuje povinné rozestupy a jede přiměřenou rychlostí, což ostatně plyne i z údajů z tachografu,“ uvedl Kredba a poukázal na fakt, že policii na něj upozornili jen dva svědci, i když jel přes celé území Česka.

Při výměře trestu senát přihlédl k faktu, že Nagy nikdy nebyl trestaný a že kvůli jízdě strávil 55 dnů ve vazbě. Připomněl také, že spolupracoval s policií, na hlavní líčení dorazil až z Maďarska a zaplatil škodu za poškození svodidel, kterou Ředitelství silnic a dálnic vyčíslilo na 41 tisíc.

Další opilý řidič byl vyhoštěn

Svůj trest už si vyslechl i srbský řidič, na jehož prohřešky přišli policisté náhodou poté, co jeho kamion začal v prosinci na dálnici D8 u Lovosic najednou hořet. Hlídce totiž následně nadýchal přes dvě promile. Navíc měl zákaz řízení.

„Případ byl řešen ve zkráceném přípravném řízení, soud rozhodl o vyhoštění na tři roky a zákazu řízení na 2,5 roku,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Hořící vůz stihl muž opustit a ten pak sjel do příkopu. Podle Poláčkové byla příčinou technická závada.