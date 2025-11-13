Zběsilá jízda řidiče autobusu. Kličkoval a nezvládl ani dýchnout. Policie ho obvinila

Monika Gordíková
  12:48
Policie obvinila řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun. Cestující tehdy prožili opravdová muka. Kličkující šofér podle svědků jel vysokou rychlostí, místy usínal a odmítal zastavit. Kriminalisté zveřejnili video z jeho zadržení. Na něm je zachycené, jak se šoférovi podařilo absolvovat dechovou zkoušku na alkohol až napočtvrté.

„Řidiče jsme před několika dny vyrozuměli o zahájení trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí až tříleté vězení,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Mareš. Zároveň však dodal, že vyšetřování případu stále pokračuje a je velmi reálné, že právní kvalifikace ještě dozná změn. Ve finále by tak muži mohl hrozit vyšší trest.

V autobuse tehdy sedělo 49 lidí. Někteří po události popisovali, že třiapadesátiletý muž se už při jejich nástupu do vozu celý třásl, což sváděl na únavu.

Krátce po odjezdu údajně mimo jiné při kličkování najížděl na svodidla. „Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzince. Odmítal,“ popsala tehdy jedna z cestujících.

Ti přivolali policii. Podle svědků šofér několik kilometrů nereagoval na výzvy k zastavení. „Na první pokus se jej policisté snažili navést z dálnice, to se ale vzhledem ke „spolupráci“ řidiče nepodařilo, proto po zastavení v odstavném pruhu vytvořili bezpečnou zábranu ze služebních dopravních prostředků. Ta se tvoří, aby se během zastavení na dálnici nikomu ze zainteresovaných nic nestalo,“ popsal Mareš.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Dechová zkouška ukázala téměř 2,7 promile alkoholu. „S touto hodnotou řidič nesouhlasil, proto došlo k odběru krve, kdy rozbor opětovně potvrdil přítomnost alkoholu,“ dodal Mareš.

Pro společnost RegioJet muž pracoval od ledna. Po události dostal výpověď. Majitel firmy Radim Jančura v létě řekl, že jde o první podobnou událost za 25 let, co provozuje autobusovou dopravu. „Budeme muset daleko víc zvýšit kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek,“ podotkl Jančura.

