„Mohu potvrdit, že státní zástupce zastavil trestní stíhání dané osoby podle příslušných paragrafů trestního řádu, neboť obviněný zemřel,“ sdělil serveru iDNES.cz šéf lounských žalobců Pavel Norek.
Na úmrtí muže upozornil server Novinky.cz s tím, že se tak stalo 28. prosince na Žatecku.
Ke konkrétnímu člověku se policejní mluvčí nevyjádřil, potvrdil však, že jeho kolegové skutečně prověřují úmrtí z tohoto data. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro usmrcení z nedbalosti a v tuto chvíli čekáme na výsledek zdravotní pitvy a záležitost se bude dále odvíjet od jejího výsledku,“ řekl policejní mluvčí Jakub Mareš.
Zahájení trestního řízení je běžným postupem. Podle informací iDNES.cz byly u muže, jehož údajně mrtvého našel doma příbuzný, předběžně vyloučeny cizí zavinění i sebevražda, což má potvrdit právě zmíněná pitva.
Při inkriminované jízdě sedělo v autobuse 49 lidí. Někteří po události popisovali, že třiapadesátiletý muž se už při jejich nástupu do vozu celý třásl, což sváděl na únavu.
Krátce po odjezdu údajně mimo jiné při kličkování najížděl na svodidla. „Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzince. Odmítal,“ popsala tehdy jedna z cestujících.
Ti přivolali policii. Podle svědků šofér několik kilometrů nereagoval na výzvy k zastavení. „Na první pokus se jej policisté snažili navést z dálnice, to se ale vzhledem ke ‚spolupráci‘ řidiče nepodařilo, proto po zastavení v odstavném pruhu vytvořili bezpečnou zábranu ze služebních dopravních prostředků. Ta se tvoří, aby se během zastavení na dálnici nikomu ze zainteresovaných nic nestalo,“ popsal už dříve mluvčí Mareš.
Dechová zkouška ukázala téměř 2,7 promile alkoholu. Na videu, které policie dříve zveřejnila, je zachycené, jak se šoférovi podařilo absolvovat dechovou zkoušku na alkohol až napočtvrté.
Pro společnost RegioJet muž pracoval od loňského ledna. Po této srpnové události dostal výpověď.
Policie ho obvinila z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozilo až tříleté vězení. Zároveň bylo velmi reálné, že se právní kvalifikace změní, a muži by tak hrozil trest ještě vyšší.