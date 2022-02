Lidé nechodí a náklady rostou. Míchá se tu smrtící koktejl, zní z hospod

„Začíná to být opravdu neúnosné,“ říká například Vladimír Kendra, majitel žatecké Restaurace U medvěda. V době pandemie mu klesl počet hostů až o 70 procent.

„Chodí podstatně méně lidí. Nevím, jestli je to kvůli tomu, že museli předkládat certifikáty, spíš dnes přemýšlejí úplně jinak. Naučili se neutrácet, nechodit do společnosti, popíjejí a vaří si doma. Občas sice přijdou na večeři, ale rozhodně to není takové, jako dříve,“ myslí si Kendra.

On sám už prý ceny zvedl, v průměru o 3 až 5 procent. „Malinko jsme zdražili, ale asi budeme muset ještě více. Zvedli nám zálohy na energie a ušetřit se na ničem nedá. Když ráno přijdeme do kuchyně, musíme hned všechno zapnout, protože vaříme. Na tom nejde nijak ubrat,“ říká.

Podobně mluví i majitelka teplického pivovaru Monopol Gabriela Schönbauerová.

„Více šetřit už se nedá. Vyrábíme si vlastní pivo a k tomu potřebujeme vodu, kterou musíme zaplatit. Svítit a topit zákazníkům také musíme, ať jich je tu šest nebo sto,“ vysvětluje s tím, že v Monopolu zdražovali už na podzim a další zvýšení cen proto nyní neplánují.

Zdražování se nevyhnulo ani děčínské pivovarské restauraci Kapitán. Pivo je tu dražší o dvě koruny na půllitru, svíčková o 15 korun a například guláš o deset. „Zvyšovali jsme hlavně ceny u jídel z hovězího masa, to šlo hodně nahoru,“ sdělila provozní Markéta Černochová.

I podle ní majitelé restaurací na energiích nijak ušetřit nemohou.

„Jediná možnost je ušetřit na surovinách, takže hodně sleduji akce a ceny. Záleží i na tom, co nám nabídnou naši dodavatelé,“ vysvětluje. V době pandemie prý do podniku chodí až o dvě třetiny méně zákazníků.

„Tržby nám klesly hodně a co jsem si všimla, lidé jsou teď takoví nevrlejší. Možná na to má vliv i povinnost kontrolovat certifikáty o očkování,“ myslí si provozní.

Nechci naštvat hosty...

Právě povinnost kontrolovat certifikáty o očkování nebo prodělání nemoci provozovatelům restaurací brzy skončí. Od středy 9. února budou moci pustit do svých podniků všechny zákazníky bez rozdílů. „Těšíme se na to a doufáme, že k nám lidé zase začnou chodit,“ věří Černochová.

Naopak František Kopecký, majitel Radničního sklípku v Litoměřicích, nedokáže odhadnout, zda se lidé do restaurací vrátí. „Těžko říct. Chování hostů se změnilo, plno z nich nechodilo ze zásady, protože nechtěli předkládat certifikáty. Další byli vystrašení. Spousta lidí na vesnicích to vyřešila tím, že si koupili chlazení, pípu a popíjejí a scházejí se někde v garážích,“ říká Kopecký.

I on ve svém podniku pocítil výrazný úbytek hostů. „Leden a únor je vždycky špatný, ale když k tomu vezmu listopad a prosinec, byl propad opravdu znatelný. Minimálně o třetinu, někdy i o 50 procent. Večer jsme v restauraci kolikrát sami,“ přiznává s tím, že ani jemu se zdražování nevyhne.

„Stouply ceny základních surovin jako máslo, zelenina, ovoce a maso. Navíc se zvyšují mzdy. To všechno budu muset do cen promítnout. Ale nejdříve v březnu, teď není vhodná doba. Jsem na poloviční návštěvnosti a nechci naštvat hosty, kteří mi zbyli,“ vysvětlil.

„To, co se teď míchá, je doslova smrtící koktejl. Na jedné straně už dva roky čelíme pandemii a cestovní ruch měl obrovské ztráty. Do toho se nová vláda tváří, že poslední dva měsíce vůbec neexistují a nechce podnikatelům vyplácet kompenzace, přestože je omezovala. A do toho přišlo zvyšování energií a dalších vstupů. To nemůže podnikatel vydržet. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby teď podniky končily,“ řekl k situaci Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

Podle něj se kvůli rostoucím cenám energií a surovin dostává řada podniků do existenčních problémů. „Počty lidí, kteří u nás v době pandemie ukončili členství, se jednoznačně zvýšily,“ dodal Stárek.