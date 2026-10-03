Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

Přesně rozklíčovat, co se tehdy u podniku odehrálo, nebylo podle všeho pro kriminalisty vůbec snadné. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že se na přelomu roku obrátili směrem k veřejnosti. Potřebovali pomoci se ztotožněním několika lidí z videozáznamu pořízeného přímo v čase incidentu. Zveřejnili proto několik z něj „vystřižených“ fotografií.
To zafungovalo. „K objasnění případu přispěly velkou měrou poznatky od občanů, kteří reagovali na fotografie tehdy neznámých osob zveřejněné v mediích,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Podle původních informací mělo až dvanáct lidí brutálně zbít osmnáctiletého mladíka.
Po několikaměsíčním prověřování nakonec vyšetřovatelé došli k závěru, že u restaurace dva mladiství fyzicky zaútočili na dva jiné mladíky. „Razantně napadli dvojici mladíků, kteří byli nejprve sraženi na zem, a následně proti nim opakovaně použili údery pěstí a kopance do hlavy. Jeden z nich se musel následně podrobit operaci,“ popsala Gazdošová.
Zmíněné mladistvé proto kriminalisté obvinili z výtržnictví a ublížení na zdraví.
Nespecifikovali ale konkrétní trestní sazby. U ublížení na zdraví se nicméně ta základní pohybuje v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Pokud však došli k závěru, že útočníci způsobili svým činem těžkou újmu na zdraví, spadali by do sazby možného odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. U mladistvých je ovšem potřeba myslet na skutečnost, že se možné tresty snižují na polovinu.