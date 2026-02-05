Most už ví, kdo se postará o restauraci v Repre. Otevře ji za rok

Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok. S otevřením se počítá na podzim roku 2027.
Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání provozovatele se magistrát pustil už v minulém roce. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se přihlásilo pět zájemců, magistrát z nich vybral společnost Šafrán – catering. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Jejich koncept nás nejvíc zaujal, mají více než dvacetiletou praxi v České republice i v zahraničí,“ uvedl primátor s tím, že bude zajišťovat i catering pro kulturní akce v sále.

Ačkoliv by se měl kulturní dům otevřít veřejnosti až v druhé polovině příštího roku, gastropartnera město vybralo už teď, a to kvůli přípravě interiéru.

„Budovat se bude ve spolupráci s provozovatelem tak, abychom mu vyšli vstříc v nějakých požadavcích na zázemí,“ vysvětlil primátor.

Město mu prostory pronajme na dobu nejméně pěti let s možností o dalších pět let nájem prodloužit.

Přestavba Repre začala na jaře roku 2024. Náklady jsou zhruba jedna miliarda korun, z toho část město hradí z dotací.
Původně měly být stavební práce hotové už na konci letošního roku, došlo ale k prodloužení termínu. Objekt totiž nebyl staticky v pořádku a objevily se závady, se kterými se při projektování nepočítalo. Při bourání také objevili řemeslníci v konstrukci azbest či narazili na podkladní vrstvu z navážky.
Kulturní dům získá také novou vizuální identitu, kterou má připravit Lukáš Matouš. Jeho úkolem je vytvořit moderní, přehlednou a jednotnou prezentaci, která bude navazovat na vizuál města Most.

Matouš je jejím spoluautorem. Náklady jsou 322 tisíc korun. Podle primátora je možné, že s novým vizuálem kulturní dům získá i nový název. „Máme sice koupenou značku Repre, ale změně názvu se nebráníme,“ zmínil Hrvol.

Objekt totiž nebyl staticky v pořádku a objevily se závady, se kterými se při projektování nepočítalo. Při bourání také objevili řemeslníci v konstrukci azbest či narazili na podkladní vrstvu z navážky. To vše se odráží v nákladech navíc. Nyní jde zhruba o 50 milionů korun nad rámec původního rozpočtu.

Přestavba běží i přes zimní měsíce. „Práce se nezastavily, naopak se zrychlily a po našich výtkách se zlepšila i komunikace se zhotovitelem,“ přiblížil Hrvol. Do Repre se přestěhuje městská knihovna, zachováno bude planetárium. Místní plesový sál pojme 800 lidí, bude zde také kinosál.

