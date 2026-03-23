Tady je všechno špatně. Oprava kulturáku postaveného vězni je pro stavaře výzva

  8:53
Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě je pro stavaře jedna velká výzva. Vypořádat se už museli s přítomností azbestu, špatnou statikou, odlišnou realitou od dochovaných plánů i zazděnou rukavicí. Všechna překvapení znamenají nutnost během stavby upravovat projekt, což se odráží v prodloužení termínu dokončení. Kdy bude úplně hotovo, není jasné.
Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě (březen 2026)

Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě. Na snímku Vladimír Rýdl, vedoucí...
Náklady na rozsáhlou rekonstrukci, při které zůstaly z budovy ze 70. let minulého století jen holé zdi, průběžně rostou. Do konce roku má být rekonstrukce zhruba za miliardu korun z velké části hotová. Původní termín dokončení oprav byl září 2026. Pak se prodloužil na květen 2027 a není vyloučen další posun.

Primátor Marek Hrvol (ProMOST) už dříve řekl, že první ples by se v kulturním domě měl konat v lednu či únoru 2028.

OBRAZEM: Stavbaři obří kulturák úplně „očesali“. Zaráží je fušeřina předchůdců

Objekt stavěli vězni, provedení bylo podle odborníků katastrofální. Při stavbě se postupovalo rychle, ale neodborně, betonové konstrukce byly nepřesné, našla se i zazděná rukavice. Při bourání objevili řemeslníci v konstrukci azbest a narazili na podkladní vrstvu z navážky.

„Problém se objevil se statikou. Během prací jsme museli řešit řadu změn oproti původnímu projektu. Je to jedna velká výzva,“ konstatoval Vladimír Rýdl, vedoucí stavby z dodavatelské společnosti OHLA ŽS.

Práce na sebe navazují a postupně se objevují nové věci, které musí stavaři řešit. Interiér je hotový zhruba ze 60 procent, exteriér ze 30 procent. Dodavatel zajišťuje všechny rozvody, omítky, fasádu, podlahy. Mobiliář a veškerou výbavu bude zařizovat investor, kterým je město.

Z 80 procent je hotové planetárium. Stavaři vyměnili jeho povrch, na přání architektů získal uměle stejnou patinu, jakou měl před rekonstrukcí. Dokončovat teď budou práce na střeše v okolí planetária, kam povedou pouze schody. Zbylá patra propojí prosklený výtah.

Opravu odložte a vypište soutěž, vyzývají lidé Most kvůli obřímu kulturáku

Konečnou podobu získává vstupní hala, která bude průchozí od třídy Budovatelů k finančnímu úřadu. Vypořádat se budou muset řemeslníci třeba ještě s oblou stěnou. „Budeme se snažit to udělat tak, aby se to všem líbilo,“ podotkl Rýdl. Převážně zahraniční zaměstnanci pracují také venku, kde se počítá s vodními prvky, které dříve před Repre byly.

Největší plochu v objektu zabere knihovna s archivem. V budově vznikne nová naučná expozice. Kapacita společenského sálu bude 800 míst na sezení a zhruba 200 na stání. V přízemí bude restaurace a v patře kavárna.

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Moje dcera Démonka. Když jede, radši koukám do lesa, říká táta Kraus

Premium
Lucie Krausová a Tomáš Kraus

Když kamarádi Lucii Krausové pustili video, jak její táta z hecu sjíždí Lomnický štít, nevěřila vlastním očím. „To má být můj táta? On tak skvěle lyžuje?“ Až do svých dvanácti let netušila, že má...

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

Nepustil bych je k zásuvce. Kriminalista líčí obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalista rozkrývají obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalisté pokračují v rozplétání kauzy, kdy mohli podle nich získat od Technické inspekce ČR (TIČR) osvědčení pro revizní techniky i lidé bez potřebných znalostí. V souvislosti s případem...

Tady je všechno špatně. Oprava kulturáku postaveného vězni je pro stavaře výzva

Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě (březen 2026)

Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě je pro stavaře jedna velká výzva. Vypořádat se už museli s přítomností azbestu, špatnou statikou, odlišnou realitou od dochovaných plánů i zazděnou...

23. března 2026  8:53

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Moje dcera Démonka. Když jede, radši koukám do lesa, říká táta Kraus

Premium
Lucie Krausová a Tomáš Kraus

Když kamarádi Lucii Krausové pustili video, jak její táta z hecu sjíždí Lomnický štít, nevěřila vlastním očím. „To má být můj táta? On tak skvěle lyžuje?“ Až do svých dvanácti let netušila, že má...

22. března 2026

Na naší podprsence dělá deset šiček. I milimetr mění velikost, říká šéf firmy

Šimon Jiráček, ředitel pro strategický rozvoj firmy Timo

Společnost Timo, známý výrobce spodního prádla a plavek z Litoměřic, existuje už desítky let. Dnes jde o moderní značku s vlastním vývojem, výrobou i sítí prodejen. Nabízí přes sto velikostí....

22. března 2026  11:09

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na...

22. března 2026  8:25

Záměna pacientů? Nemocnice má systém. Manažer líčí, jak to funguje v zákulisí

Premium
Vojtěch Fišera, manažer kvality Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Spousta lidí neví, že taková funkce existuje. Je totiž zákulisní. Nemocniční manažer kvality. Odpovídá za to, že ve špitále všechno funguje, jak má. Domníváte se, že tam přece mají systémy dávno...

21. března 2026

Od Emirátů po Madagaskar. Podivuhodný život ledové světoběžnice Kulované

Premium
Krasobruslařka Lenka Kulovaná během svého vystoupení na Holiday On Ice v...

O svém životě říká: „Bylo fajn učit se pořád nové věci.“ Lenka Kulovaná patřila mezi přední světové krasobruslařky. Pak se dala na „cirkusový“ život v revue a v karavanu putovala napříč Evropou....

21. března 2026

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

21. března 2026  8:49

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s...

20. března 2026  16:34

Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

Most, 18.5.2025, Mistrovství světa superbiků v Mostě.Nehoda v první zatáčce...

Nejméně tři české jezdce uvidí fanoušci na autodromu v Mostě, kde se už pošesté v květnu zastaví seriál světového šampionátu závodních superbiků. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a...

20. března 2026  15:12

