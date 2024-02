Při opravě kulturáku město zachová jen kostru. Zničíte ikonu, zní kritika

Opravu objektu v centru města magistrát připravuje roky. Dvakrát se nepodařilo výběrové řízení dotáhnout k podpisu smlouvy, nyní k tomu zbývá několik dní. „Běží lhůta na podání námitek. Do tří týdnů od uzavření smlouvy předáme staveniště zhotoviteli,“ popsal vedoucí odboru investice František Jirásek.

Název firmy magistrát nyní odmítl sdělit, zveřejní ho po uzavření smlouvy. Nabídka vítězné společnosti je podle primátora Marka Hrvola (ProMost) nižší zhruba o dvacet procent oproti odhadům. Cena byla jediným kritériem veřejné soutěže. Druhý v pořadí měl nabídku o dva miliony korun vyšší. Stavbu chce Most financovat ze svých úspor a ze dvou přislíbených dotací ve výši zhruba půl miliardy korun.

Pokud vše půjde podle plánu, vyklízecí práce začnou na přelomu března a dubna. Následovat budou bourací práce. „Objekt bude úplně očesaný. Komplet pryč půjdou střecha, fasáda, výplně otvorů, vnitřní vybavení - podlahy, omítky. V podstatě zůstanou jen betonové konstrukce,“ popsal Jirásek.

Podle harmonogramu mají stavební práce skončit na přelomu let 2025 a 2026. Následně se do Repre přestěhuje městská knihovna. Dům by měl začít sloužit veřejnosti nejpozději na začátku roku 2027. Kromě knihovny zde bude i multifunkční sál s kapacitou až 800 návštěvníků, kino a komerční prostory. Obnoví se také provoz planetária.

Repre je bezesporu ikonickou stavbou Mostu. Rekonstrukce je největší investiční akcí v novodobé historii města a současně i nejkontroverznější. Od začátku ji provází nesouhlas odborníků a části veřejnosti. Upozorňují, že chystaná rekonstrukce nenávratně zničí cenný architektonický ráz stavby.

V závěru roku doputoval na magistrát dopis s více než 900 podpisy, ve kterém autoři a signatáři požadují zrušení zakázky a vypsání architektonické soutěže. Město přesto ustoupit nehodlá.

„Věnovali jsme tomu spoustu času a příprava stála hodně peněz,“ vzkázal primátor s tím, že vypsání architektonické soutěže si nepřál ani jeden z architektů Repre Mojmír Böhm.

Otevřený dopis pro hejtmana

O Repre a jeho architektonické hodnotě chtěl studentům na mosteckém gymnáziu vyprávět student architektury Martin Trávníček. Nedostal šanci. Přednášku vedení školy zrušilo. Od ředitele slyšel, že pro téma není vhodná doba. Ve veřejném prostoru rezonuje, že vedení školy ji považovalo za politickou a zrušilo ji po tlaku školské rady.

„Určitě nejsem spojený s žádnou politickou stranou. Pozvali mě studenti a přednáška měla být odborného rázu,“ uvedl Trávníček s tím, že v minulosti už na gymnáziu přednášel dvakrát.

Ředitel gymnázia Karel Vacek zrušení akce odmítl pro MF DNES komentovat. Studenti krok kritizují a sepsali otevřený dopis adresovaný i hejtmanovi Janu Schillerovi (ANO). Připojili se také k výzvě na zastavení rekonstrukce a vypsání architektonické soutěže.

Primátor Mostu nabídl studentům k uspořádání přednášky prostory magistrátu.