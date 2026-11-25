Na výstavě návštěvníci uvidí jak běžné druhy, tak i extrémně vzácné jedince. „Překvapují neobvyklými tvary těla, výrazným zbarvením nebo úctyhodnými rozměry. Jejich schopnost splynout s okolním prostředím představuje jednu z nejpozoruhodnějších obranných strategií v přírodě,“ popsal kurátor výstavy Ondřej Vácha.
Mezi největší lákadla patří zástupce rodu Trychopeplus, který vědci popsali teprve nedávno a v chovech se objevuje jen výjimečně. Dále je zde k vidění strašilka ďábelská – kriticky ohrožený druh pocházející z malé oblasti v Peru, jehož divoká populace čelí riziku vyhynutí. Příchozí zaujme i pestrobarevná Calvisia khlongsokana či druh z rodu Manduria, jehož celý tuzemský chov se podařilo rozjet z pouhých čtyř vajíček.
Kolekci chomutovskému zooparku zapůjčil Marek Nohejl, který patří k nejvýznamnějším světovým chovatelům těchto bezobratlých živočichů. „Řada druhů z pralesů Bornea či Filipín čelí hrozbě v podobě odlesňování. Jsem rád, že můžeme návštěvníkům ukázat tak mimořádnou rozmanitost,“ uvedl.
Výstava Strašilky je otevřena denně od 9 do 17 hodin a potrvá až do 20. prosince. Projekt navazuje na úspěšnou letní výstavu Kudlanky.
Zima jako hlavní sezona
Výstava strašilek zapadá do nové koncepce, s níž chomutovský zoopark přichází. Zatímco většina zoologických zahrad spoléhá na jaro a léto jako na hlavní návštěvnickou sezonu, v Chomutově vsadili na zimní měsíce. Zoopark se totiž odlišuje skladbou zvířat – velkou část zdejší kolekce tvoří druhy z mírného a chladnějšího pásu, kterým nízké teploty nevadí, nebo jim dokonce vyhovují. Naprostá většina zvířat tak zůstává ve venkovních expozicích po celý rok a v zimě se navíc předvádí v husté srsti či zimním opeření.
„Nechceme, aby lidé vnímali zimu jako období, kdy se do zoologické zahrady nechodí. Náš zoopark je svou skladbou zvířat výjimečný, a právě v zimě dokáže nabídnout zážitky, které během léta jednoduše nezažijete,“ uvedl ředitel organizace Vít Lukáš s tím, že plánují každou zimu uspořádat dvě velké tematické výstavy.
Nedávno zrekonstruovaná síň U Pratura, kde nyní probíhá výstava strašilek, k tomu nabízí ideální zázemí a v budoucnu se rozroste ještě o celoroční kavárnu. Významnou součástí nového konceptu budou také vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy.
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29. října 2019