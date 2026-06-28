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Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

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  17:51
Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026) | foto: MAFRA

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)
Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)
Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)
Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)
54 fotografií
Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

Obec je kvůli rekordům známá, ale podle starosty na nich žádnou zásluhu nemá. V obci je hodně zeleně a teče tudy řeka Ohře. Problémy s nedostatkem vody zatím v obci nepociťují.

„Rekord je víceméně akorát doklad toho, že nějakým způsobem se celkově klima otepluje v rámci České republiky, potažmo Evropy. A to určitě není důvod ke slavení,“ řekl Joska.

41,9 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, od západu přicházejí bouřky

Obec navíc podle něj na rekordní teplotní zápisy nemá žádný vliv. „Jsme tím sice trošku mediálně známí, ale nemáme na tom žádnou zásluhu. Myslím, že to je dané polohou a vhodnými podmínkami k tomu,“ dodal.

To, že je dnes ještě tepleji než v předchozích dnech, podle něj není tolik patrné. „Jestli je 41 nebo 40, je asi jedno, to už asi v podstatě nepoznáte. Vyjdete a venku je jak v pekle,“ uvedl starosta.

Doksany

Doksany

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Doksany se zhruba 460 obyvateli jsou malebnou obcí mezi Litoměřicemi, Lovosicemi a Roudnicí nad Labem a podle starosty nabízí obec místa, kde je možné se aspoň trochu před horkem schovat.

„Máme v obci relativně hodně zeleně a teče tady řeka Ohře. Takže je tady kam se jít schovat do stínu. Do lesa, do parku, k řece. Ta naše poloha je asi v tomto výhodná, že nejsme u nějakého rozpáleného pole,“ řekl Joska.

Rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,9 stupně

Zatím podle něj ani příliš nepociťují problémy s nedostatkem vody. „Nějaký úbytek vody ve studních je, ale zatím se žádná úplná krize nekonala. V řece nějaká voda je a ani problém s pitnou vodou jsme zatím neměli. Máme tady samozřejmě vodovod,“ dodal starosta.

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