Zavírá se unikátní most, po kterém jezdí vlaky i auta. Lidi převeze přívoz

Změny v jízdních řádech Uzavírka mostu a s ní spojená dopravní opatření na objízdných komunikacích ovlivní provoz autobusových regionálních linek číslo 625, 633, 634, 635, 672.



Budou zavedeny i nové dočasné linky 639 a 675. Linka 639 Štětí – Hoštka bude sloužit k propojení s linkou 635. Na lince 635 dojde k změně trasy: Úštěk – Hoštka – Roudnice n/L – H. Počaply – Roudnice n/L.



Linka 675 bude okružní Roudnice nad Labem – Krabčice – Bechlín – Hněvice – Předonín – Dobříň – Roudnice nad Labem.



Linky s konečnou zastávkou u železniční stanice Hněvice (625, 633, 634) budou končit ve stanici Štětí a do Hněvic na železniční stanici se lidé budou moci přeplavit přívozem.



Přívoz přes Labe Štětí – Hněvice bude v provozu denně od 4.20 – 23.00 hodin, v pravidelných 20 minutových intervalech. V pracovní dny od pondělí do pátku budou v časech od 7.20 do 7.40 hodin zavedeny i posilové spoje.



V rámci celé oblasti lze využít pro cestování různých linek DÚK a PID včetně mnoha přestupních návazností.



Jízdní řády všech linek jsou k dispozici v Informačním centru ve Štětí, na zastávkách nebo na webových stránkách Dopravního podniku Ústeckého kraje www.dopravauk.cz.