Opravu maringotky principála Kludského by mohli zajistit hasiči

Obytnou maringotku město koupilo v roce 2019 od soukromého majitele za 600 tisíc korun a od té doby řeší způsob opravy.

Ve hře jsou nyní dvě varianty – vysoutěžit odbornou firmu, která renovaci provede, v úvahu také připadá to, že opravu provedou dobrovolní hasiči.

„O této variantě s hasiči jednáme už několik týdnů. Bylo by to výhodnější než hledat firmu,“ uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO) s tím, že podrobnosti spolupráce se ladí. Vyřešit se musí nejenom odměna pro hasiče, ale i rozsah opravy, kterou by měli dělat.

„Za sebe říkám, že máme prostor, aby se to u nás dělalo, a chlapi se do toho chtějí pustit,“ potvrdil velitel Pavel Kolář.

Na kolik vyjde kompletní oprava maringotky, město v tuto chvíli neví. Zatím totiž nebyl vybrán definitivní způsob.

Radnice si nechala zpracovat restaurátorský záměr, který popsal rozsah poškození. Cílem však je zachovat původní vzhled salonního vozu.

Po opravě má stát maringotka u jirkovské Kludského vily a má sloužit k prohlídkám. V současné době stojí v areálu dopravního podniku.