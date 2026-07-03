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Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna, lidé se bojí o ryby

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  13:42
Hustá bílá pěna pokryla hladinu řeky Bíliny ve Stadicích, místní části Řehlovic na Ústecku. Neobvyklý jev znepokojil místní obyvatele, kteří se obávají o život ryb a upozorňují, že pěna se táhla po proudu až k Novým Stadicím. Příčinu nyní zjišťují příslušné instituce.

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Na situaci upozornila obyvatelka ve facebookové skupině Řehlovice a okolí. „Chudáci ryby v řece Bílině, právě teď bílá pěna teče od MVE Stadice. Nevím, co se děje, pěnu jsme viděli až u Nových Stadic,“ napsala k fotografiím zachycujícím řeku téměř celou pokrytou bílou pěnou.

Příspěvek vyvolal mezi lidmi živou diskusi. Někteří vyzývali k nahlášení události a odběru vzorků vody, jiní připomínali, že podobný jev v řece zaznamenali už před desítkami let.

Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna, příčina se šetří

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Podle mluvčího Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jana Skalského ale nemusí pěna vznikat přímo v místě, kde je nejvíce viditelná.

„Lidé uvádějí, že pěna teče od malé vodní elektrárny ve Stadicích. Ve skutečnosti ale může znečištění pocházet i z místa výše po proudu. Pokud se do řeky dostanou tenzidy nebo saponáty, projeví se především v proudných úsecích a pod jezy, kde se voda intenzivně provzdušňuje. Na klidnější hladině se přitom pěna vůbec vytvořit nemusí,“ vysvětlil Skalský.

První výsledky rozborů nyní potvrdilo také Povodí Ohře. Podle mluvčí Dany Zikešové podnik vodní tok monitoruje a na místo vyslal havarijního technika, který odebral vzorky vody.

„Vodní tok, kde se pěna objevila, monitorujeme. Situaci řešil náš havarijní technik, odebrali jsme vzorky a můžeme říci, že obsahují tenzidy. Ty nezpůsobují úhyn ryb, ale jsou pro ně stresorem. Situaci a původce znečištění nyní řeší Česká inspekce životního prostředí,“ uvedla Zikešová.

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Pěnění Bíliny přitom není ojedinělým případem. Podobnou situaci řešily úřady už na konci loňského roku, kdy se na řece objevila rozsáhlá vrstva bílé pěny. Vyšetřování tehdy směřovalo k průmyslovému areálu společnosti Enaspol ve Velvětech, odkud podle zjištění Povodí Ohře pravděpodobně unikly látky obsahující tenzidy.

Případem se zabývala policie i Česká inspekce životního prostředí. Zda spolu oba případy souvisejí, zatím není jasné.

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