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Moderní elektrické soupravy nahradí starší vlaky, ve kterých chybí klimatizace, přípojky, pořádné informační panely. Nové nízkopodlažní jednotky budou mít klimatizaci, bezplatné Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky a moderní informační systém.
Cestující budou moci využít také tichý oddíl ve druhé třídě, první třídu, velké stolky pro práci. „Zvažuje se i instalace automatů na kávu a drobné občerstvení,“ řekl novinářům v Ústí nad Labem ředitel RegioJetu Radim Jančura.
Ve vlacích je dostatek prostoru pro kola, kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí výbavy každého vlaku bude defibrilátor. Třívozové soupravy mají kapacitu 228 míst k sezení a prostor pro přepravu 14 kol. Dvouvozové pojmou 142 sedících cestujících a až osm kol. Všechny vyrábí Škoda Group.
Její ředitel Petr Novotný řekl, že vše bude do prosince připravené. Ve vlacích funguje rekuperace, která uspoří až 20 procent elektrické energie. „Věříme, že nasazení nejmodernějších vlaků bude znamenat zvýšení obsazenosti až o 20 procent. Alespoň takové zkušenosti máme z jiných regionů,“ uvedl Jančura.
RegioJet provozuje v Ústeckém kraji 116 spojů a od prosince to bude dalších 170 spojů denně. „Nabíráme 200 zaměstnanců. U strojvedoucích nám chybí přijmout 20 lidí. Od července začne velký nábor personálu do vlaků, jako jsou stevardi, pokladní, a technického personálu do dep,“ uvedl mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Podle Jančury se lidé hlásí.
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Firma také koupila pozemky pro stavbu depa kolejových vozidel v Ústí nad Labem nedaleko nechvalně proslulé Matiční ulice. „Pokud stavební úřad bude rychlý, do roka by to mohlo stát,“ uvedl Jančura. Náklady odhaduje na 100 milionů korun.
Za tři roky by nové vlaky mohly začít jezdit také na trati mezi Ústím nad Labem a Libercem. Budou to hybridní jednotky, které budou mít baterii a dieselový agregát, protože trať je elektrifikovaná pouze do Děčína.