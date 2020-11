Vyhlášené trhy se přesunuly na sobotu, z prodejců a zákazníků zbyl zlomek

Pochmurné počasí minulou sobotu jako by odráželo i náladu, která mezi stánkaři panuje. „Momentální situace je jedním slovem katastrofa,“ konstatuje s hořkostí v hlase pořadatel trhů Jiří Tošil.

Prodejců i návštěvníků, kteří si na trhy zvykli pravidelně dorážet hlavně z menších měst a vesnic, přijelo málo. Odhadem nedojelo 95 procent stánkařů. A bude to tak nejspíš i tento týden.



Že by na trhy přijely nakupovat jen zhruba tři stovky návštěvníků, Tošil nepamatuje. A to je v Ředhošti pořádá už 25 let. Normálně každou neděli přijede pět až deset tisíc návštěvníků.

„A když na jaře jezdí pro sadbu, vystřídá se jich tady až třicet tisíc,“ dodává Tošil.

S nepořízenou odjela v sobotu z Ředhoště Kateřina z Libochovic se svými kamarádkami. Přijely nakoupit oblečení, nějaké věci do domácnosti a zeleninu.



„Stánkaři nepřijeli, nebylo z čeho vybírat, tak jsme s holkama koupily nějaké drobnosti,“ říká jedna z nich a v ruce drží medvídka podobného tomu z Mr. Beana. „Chtěly jsme prodejcům udělat alespoň nějakou tržbu,“ usmívá se Kateřina.

Venku postává před stánky několik prodejců, podle výrazu ve tváři diskutují o současné situaci a doufají, že procházející manželský pár se zastaví právě u nich.

Jan Klabeneš prodává uzeniny, na trhy do Ředhoště jezdí z Prahy už sedm let. „Současná situace je strašlivá. Prodej klesl minimálně o 70 procent,“ stěžuje si. Kromě uzenin a klobás nabízí i čerstvě uvařenou zabijačkovou polévku, lidově zvanou prdelačka.

Pár zákazníků vůně polévky přiláká, během chvilky se vytvoří malá fronta. Určitě se dostane na všechny, návštěvníků je opravdu málo, stejně jako prodejců.

Od traktoru po luxusní šaty

„Normálně si tady můžete koupit cokoliv, od traktoru po luxusní šaty. Dneska tak koření, uzeninu, roušky, brambory nebo zeleninu,“ tvrdí Klabeneš. Za nízkou návštěvností podle něj stojí právě zákaz nedělního prodeje.

„Hlavně starší lidé jsou zvyklí na trhy v neděli, často nemají internet a nevědí, že se trhy posunuly na sobotu,“ domnívá se.

V hale zkolaudované jako obchodní centrum rozložili svoje stánky obchodníci s oblečením, domácími potřebami a dalším sortimentem. Zhruba v deseti stáncích tady 25 let týden co týden prodává nejrůznější zboží rodina Libuše Reichelové.

„Prodáváme kuchyňské potřeby, hračky nebo vánoční výzdobu a světla. Když teď nemůžeme prodávat kompletní sortiment, nedají se příjmy vůbec porovnat s normálním obdobím,“ líčí Reichelová s tím, že tržby jsou teď tak nízké, že sotva pokryjí provozní náklady. „Doufáme, že před Vánoci se situace zlepší,“ přeje si Reichelová.

Areál, v němž se trhy konají už od roku 1953, má rozlohu zhruba čtyři hektary. „Nebyl by tedy vůbec problém rozmístit stánky ve větší vzdálenosti od sebe tak, aby lidé mohli za dodržení všech nařízených opatření nakupovat i nadále,“ vypočítává možnosti areálu Tošil.



Úbytek nakupujících i prodávajících ale nevidí jenom v přesunu termínu trhů z neděle na sobotu. Velkou skupinu z těch, co nedorazili, tvoří lidé, kteří se bojí nákazy koronavirem a raději zůstávají doma.

„Doufám, že to ustojíme a lidé se zase vrátí,“ říká Tošil. „A ještě bych chtěl vzkázat vládě, že by měla víc přemýšlet o důsledcích opatření a nařízení na obyčejné lidi. Prodej na trzích spoustu z nich živí, současná opatření jsou pro ně likvidační,“ podotýká Tošil.

Sobotní prodej zde bude probíhat do doby, než bude opět povolena neděle. „Taky bych zmínil, že do té doby bude zdarma i parkování a stánkaři nebudou platit nájem,“ uzavírá pořadatel trhů.