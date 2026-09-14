„Nález tohoto vetřelce není pro naši přírodu dobrou zprávou. Kromě toho, že rak červený představuje konkurenci pro tuzemské druhy raků, je také přenašečem račího moru. Tento plísni podobný patogen je pro naše raky smrtelným nebezpečím,“ popsal Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
Korýš původem ze Severní Ameriky je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnějšího raka v Evropě. Před desetiletím bylo zakázáno s ním obchodovat a je zakázáno i jeho vypouštění do volné přírody. Je zařazen na takzvaný unijní seznam invazivních druhů. „Přirozeně se do Milady samozřejmě nedostal, musel ho tam někdo vyhodit,“ řekl Görner.
Rak červený má sice v Miladě přirozené predátory, jako jsou dravé ryby, které dokážou pozřít malé jedince, pokud se ale příliš rozmnoží, dravci si s jeho populací nedokážou poradit.
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Rak červený se rychle množí a pohlavní dospělosti dosahuje již v prvním roce života. Samice jsou schopny i dvou snůšek během sezony, navíc produkce vajíček je výrazně vyšší než u našich druhů raků. Druh dosahuje vysoké populační hustoty, což podle odborníků představuje ohrožení místních populací drobných bezobratlých, kteří jsou jeho potravou. Raci červení také spásají vegetaci.
„S našimi raky soupeří o potravu i stanoviště, dovedou přežívat v horších teplotních podmínkách, lépe snášejí znečištění a relativně dobře prospívají i na suchu,“ popsala Karolína Šůlová, tisková mluvčí AOPK.
Snaha izolovat lokalitu jejich výskytu
Nezvyklého raka si na cyklostezce u Milady na začátku září všimli cyklisté. Vyfotili ho a snímek zaslali agentuře. Přírodovědci na místo vyrazili a skutečně objevili několik jedinců. Nyní apelují na veřejnost, aby dodržovala bezpečnostní pravidla.
„Zásadní je teď snaha o nějakou technicky proveditelnou izolaci nově nalezené populace a zejména pak prevence dalšího šíření raka červeného,“ upozornil Görner s tím, že cíl je jasný: izolovat lokalitu, aby se rak červený nešířil z Milady dál.
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Proveditelná izolace ale nespočívá v budování fyzických zábran, například oplocení, ale v osvětě. Lidé by neměli tohoto korýše vypouštět do volné přírody. Vyvarovat by se měli i přenášení jedinců z Milady do jiných vodních toků. „Uvítáme také hlášení o možném výskytu tohoto druhu raka v jiných lokalitách,“ dodal Görner. Oblast budou odborníci také monitorovat.
Rak červený dosahuje délky až 15 cm. Nejčastěji mívá černo-červenou barvu, vzácně se mohou vyskytnout i bělavé či modré formy. Typickým znakem bývají výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech.
Pochází z jihovýchodní části USA a severního Mexika. Do Evropy (Španělsko, Francie, Itálie, pozn. red.) byl dovezen v 70. letech 20. století kvůli chovu na maso, unikl však do volné přírody. Oblíbený byl také jako okrasný druh v akváriích.