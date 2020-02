Je stejný jako lávka v Troji, podle odborníků lze radonický most opravit

Zavřený most pro pěší v Radonicích nad Ohří na Lounsku lze podle odborníků opravit. Donedávna to vypadalo, že bude muset být zbourán. Více než třicet let stará lávka má podobnou konstrukci jako ta, která se zřítila v pražské Troji. Kvůli obavám z pádu je od prosince 2017 zavřená.