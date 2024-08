Ústecký kraj kvůli kauze machinací zpřísnil podmínky pro zadávání zakázek

Žádné nesrovnalosti v zakázkách, které se týkaly položení asfaltů a nových povrchů 17 silnic napříč krajem, kontrola nezjistila. Mezi schválenými zakázkami je mimo jiné výměna ložisek na mostě v Roudnici nad Labem, bez níž hrozilo uzavření mostu přes řeku. „Před zimou je nutné začít s novými povrchy a díky výměně ložisek na mostě v Roudnici se nemusí zastavovat doprava,“ uvedl radní Jan Růžička z KDU-ČSL, který agendu po Hrabáčovi převzal

Radní už minulý týden odvolali obviněného ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Organizace hospodaří ročně s částkou kolem 1,4 miliardy korun. „Potřebujeme, aby organizace fungovala dál, aby probíhala údržba, opravy silnic. Ubezpečil jsem zaměstnance, že kraj je na jejich straně,“ uvedl radní.

Tačner, který je stejně jako Hrabáč ve vazbě, byl podle Růžičky odvolán kvůli důvodnému podezření z páchání trestné činnosti. „Jedním z důvodů vazby je pokračování v této činnosti, to zaniká, když je odvolán z funkce,“ uvedl Růžička.

Bývalý ředitel mohl rozhodovat o zakázkách do tří milionů korun. Nově to bude možné pouze u zakázek do půl milionu korun. „Bude to více administrativy, ale pomůže to k větší transparentnosti,“ uvedl Růžička. Policie se podle něj na kraj neobrátila v souvislosti s vyšetřováním, nikdo ze zaměstnanců krajského úřadu není ve věci vyšetřován. Kraj připravuje výběrové řízení na nového ředitele.

Krajští radní znovu zasednou příští týden. Podle Růžičky bude na programu návrh na odvolání Hrabáče z funkce radního. Odvolat ho mohou zastupitelé na zasedání 9. září, zastupitelem Hrabáč zůstane do konce volebního období, pokud se mandátu sám nevzdá. Hnutí ANO ho vyškrtlo z kandidátky pro zářijové krajské volby.

Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení, o jeho odvolání z funkce primátora rozhodnou zastupitelé v Chomutově 3. září. Obvinění se v případu údajných machinací s veřejnými zakázkami týká bezmála dvaceti lidí a pěti firem. Obviněn je také radní Karlových Varů pro dopravu Petr Bursík (ODS), který oznámil, že skončí v radě města a pozastaví své členství v ODS.

Do vazby soud poslal minulý týden ještě ředitele firmy Rocknet Ladislava Šmucra. Podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti obvinění vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody.