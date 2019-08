Všimli si bílých fleků u cesty, našli šedesát pýchavek velkých jako míč

„Byl jsem z toho úplně vyjevený, nic podobného jsem v životě nezažil,“ říká Jaroslav Štorc s tím, že největší pýchavka vážila 4,5 kilogramu.

Na obří houby narazili v podstatě náhodou. Jak říkají, cestou do práce si z auta všimli dvou „bílých fleků“ v příkopu. „Zastavili jsme a šli se na to podívat. Byly to pýchavky. A nedaleko jsme našli dalších šest,“ vypráví Štorc.

Osmi kusy obřích hub to ale neskončilo. Druhý den se muži na místo vrátili a zjistili, že pýchavek tam je mnohem víc. Protože je však neměli kde skladovat, nechali je na louce až do pátku. Že by jim je někdo sklidil, se prý nebáli.

„Byly tam metr a půl vysoké kopřivy, to by většinu lidí odradilo. Posbírali jsme je v pátek při cestě do Ústí,“ líčí Štorc s tím, že většina hub byla velká jako fotbalový míč.

Z některých pýchavek si doma udělali řízky, většinu ale prý rozdali kamarádům a známým.

„Dokonce už máme další objednávky. Zůstaly tam totiž ještě nějaké, které byly velké jako tenisové míčky. Tak uvidíme, jestli ještě vyrostou,“ usmívá se muž, který prý dosud žádnou pýchavku nenašel.

„Vždy jsem si přál najít aspoň jednu a teď hned šedesát. Byl to nádherný zážitek,“ dodává Štorc.