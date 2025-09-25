„Půlmaraton v Ústí byl pekelný. Nepříjemné vedro mi srazilo tempo v druhé polovině skoro do chůze,“ komentoval své pocity ze závodu čtvrtý nejlepší Čech Jiří Homoláč. Ten 21 097 metrů zvládl za hodinu a 12 minut, takže v cíli byl opravdu rychle.
Podobné pocity prožívala spousta dalších běžců, hlavně hobíků. Ti se na trati zdrželi podstatně déle; kombinace odpoledního startu, vysokých teplot a rozpálených silnic v tepelné výhni centra města ubírala spoustu sil.
Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou
Všech závodů sobotního dne se účastnilo přes 3 600 běžců. Hlavní závod podle organizátorů nedokončilo zhruba osm desítek běžců, přesná čísla ještě nemají. Záchranáři jich ve svém zdravotnickém stanu v cíli ošetřili kvůli kolapsům a vyčerpání víc než čtyřicet.
Závodníci na trati často uhýbali houkajícím sanitkám. Problémy měli i trénovaní vodiči na jednotlivé časy, někteří své vlajky sbalili předčasně a také nedokončili.
Nová trasa vedoucí centrem města se stala mezi běžci předmětem diskuzí. Kvůli rekonstrukci uzavřený most Dr. Edvarda Beneše neumožnil závod rozložit do druhé části města, kde v minulosti aspoň trochu foukalo od řeky.
Běžci se tak na rozpáleném asfaltu uprostřed zástavby smažili v některých částech i třikrát za závod, schovat se nebylo kam.
„Měli jsme dost omezený prostor, abychom zůstali relativně v rovině a ve městě,“ vysvětlil iDNES.cz Jiří Nečásek, šéf marketingu a komunikace pořádající organizace RunCzech.
Na výběru trasy pracovalo technické oddělení, které vše konzultovalo se samosprávou či policií. Ale naplánovat více než dvacetikilometrovou distanci, pokud chcete nechat závodu přídomek městský, je vždy složité. „Vy třeba najdete dlouhý úsek, ale pak narazíte na schody nebo byste odřízli čtvrť či důležitou křižovatku,“ líčil možná úskalí Nečásek.
Některé věci se ale prostě sejdou. „Je to venkovní akce. Předpověď uváděla, že bude slunečno a příjemně. Máme i teplejší závody, které závodníci zvládají daleko lépe,“ dodal.
Na občerstvovacích stanicích byla k dispozici voda, iontový nápoj, banány, cukr či sůl. „Byly tam i kropicí vozy, tedy asi to, co můžeme ještě udělat. Pak už je to hodně na běžcích, jak si přizpůsobí tempo a jak se osvěží,“ odmítl kritiku.
Organizátoři teď budou celou akci vyhodnocovat, stejně jako to dělají u jiných. Uvažovat se bude i o případné změně času startu, tak aby se nepříjemným zážitkům předešlo.
„Určitě je to k diskuzi. Ale není to jen na nás. Posunout to na večer na sedmou? Už může být chladno. Naplánovat to tak, aby se závodníci dostali domů. Určitě je to o kompromisech a diskuzi,“ uzavřel.