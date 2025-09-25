Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Autor:
  12:02
Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat mimo tradiční trať. Ta tentokrát vedla centrem města a rozpálený asfalt udělal z běžeckého zážitku peklo. Podle organizátorů ale moc možností při plánovaní trasy nebylo.
Fotogalerie4

Čech Jiří Homoláč se občerstvuje v cíli ústeckého půlmaratonu. (20. září 2025) | foto: RunCzech

Půlmaraton v Ústí byl pekelný. Nepříjemné vedro mi srazilo tempo v druhé polovině skoro do chůze,“ komentoval své pocity ze závodu čtvrtý nejlepší Čech Jiří Homoláč. Ten 21 097 metrů zvládl za hodinu a 12 minut, takže v cíli byl opravdu rychle.

Podobné pocity prožívala spousta dalších běžců, hlavně hobíků. Ti se na trati zdrželi podstatně déle; kombinace odpoledního startu, vysokých teplot a rozpálených silnic v tepelné výhni centra města ubírala spoustu sil.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Všech závodů sobotního dne se účastnilo přes 3 600 běžců. Hlavní závod podle organizátorů nedokončilo zhruba osm desítek běžců, přesná čísla ještě nemají. Záchranáři jich ve svém zdravotnickém stanu v cíli ošetřili kvůli kolapsům a vyčerpání víc než čtyřicet.

Závodníci na trati často uhýbali houkajícím sanitkám. Problémy měli i trénovaní vodiči na jednotlivé časy, někteří své vlajky sbalili předčasně a také nedokončili.

Nová trasa vedoucí centrem města se stala mezi běžci předmětem diskuzí. Kvůli rekonstrukci uzavřený most Dr. Edvarda Beneše neumožnil závod rozložit do druhé části města, kde v minulosti aspoň trochu foukalo od řeky.

Běžci se tak na rozpáleném asfaltu uprostřed zástavby smažili v některých částech i třikrát za závod, schovat se nebylo kam.

Trasa půlmaratonu v Ústí nad Labem 2025 vedla převážně centrem krajského města. (20. září 2025)

„Měli jsme dost omezený prostor, abychom zůstali relativně v rovině a ve městě,“ vysvětlil iDNES.cz Jiří Nečásek, šéf marketingu a komunikace pořádající organizace RunCzech.

Na výběru trasy pracovalo technické oddělení, které vše konzultovalo se samosprávou či policií. Ale naplánovat více než dvacetikilometrovou distanci, pokud chcete nechat závodu přídomek městský, je vždy složité. „Vy třeba najdete dlouhý úsek, ale pak narazíte na schody nebo byste odřízli čtvrť či důležitou křižovatku,“ líčil možná úskalí Nečásek.

Některé věci se ale prostě sejdou. „Je to venkovní akce. Předpověď uváděla, že bude slunečno a příjemně. Máme i teplejší závody, které závodníci zvládají daleko lépe,“ dodal.

Na občerstvovacích stanicích byla k dispozici voda, iontový nápoj, banány, cukr či sůl. „Byly tam i kropicí vozy, tedy asi to, co můžeme ještě udělat. Pak už je to hodně na běžcích, jak si přizpůsobí tempo a jak se osvěží,“ odmítl kritiku.

Utrpení redaktora iDNES.cz. Ultramaraton bez konce mě zlomil, ale stál za to

Organizátoři teď budou celou akci vyhodnocovat, stejně jako to dělají u jiných. Uvažovat se bude i o případné změně času startu, tak aby se nepříjemným zážitkům předešlo.

„Určitě je to k diskuzi. Ale není to jen na nás. Posunout to na večer na sedmou? Už může být chladno. Naplánovat to tak, aby se závodníci dostali domů. Určitě je to o kompromisech a diskuzi,“ uzavřel.

Pokud jste běželi v sobotu ústecký půlmaraton, jakou známku obtížnosti (počasí, trať, váš osobní výkon,...) mu dáváte?

celkem hlasů: 552
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje...

Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat...

25. září 2025  12:02

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se...

24. září 2025  17:12

V Ústí našel obří skládku mamutích kostí. Do smíchu mi nebylo, líčí archeolog

Premium

Petr Lissek vedl záchranný archeologický výzkum při stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem. S kolegy učinil mimořádný, evropsky významný nález. Našli skládku kostí se zbytky 19 mamutů z období...

24. září 2025

Douděra se Douděry nedočkal. Dělal jsem elektriku a pak šel na Slavii, líčil

Douděra versus Douděra, díl druhý? Pohárové pokračování se nekonalo, v úterním zápase MOL Cupu mezi fotbalisty Brozan a Slavie český reprezentant v dresu mistra chyběl. A tak po trávníku kmital jen...

24. září 2025  13:31

Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

Za loňský pokus o vraždu těhotné ženy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku odvolací Vrchní soud v Praze ve středu snížil Miroslavu Kučerovi trest o tři roky na 12 let vězení. Muž u ústeckého krajského...

24. září 2025  12:33

Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo

Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...

24. září 2025  7:30

Ano, zemře ještě mnoho Rusů a Ukrajinců, ale to je všechno, říká lídr Foldyna

Evropská unie se změnila, proto je na místě referendum o vystoupení z ní. NATO se přežilo, poměry ve světě jsou jiné, proto v něm být nemusíme. Konflikt na Ukrajině není naším konfliktem. Jaroslav...

24. září 2025  6:56

Grepl o mantře tyrana i talentu Houškovi: Nezná strach, šanci dostane

Nová éra basketbalového Děčína. Po třech letech bez týmového lídra A. J. Waltona, jenž Válečníky dotáhl k pohárovému triumfu i do finále ligy, dál s trenérem Tomášem Greplem na lavičce, který ale...

24. září 2025  6:33

Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, lidé už poslali čtvrt milionu

O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...

23. září 2025  11:51,  aktualizováno  20:45

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.