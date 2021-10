V centru Ústí vyroste prosklený dům, obchody a kanceláře zaberou parkoviště

Plán budovy s nabídkou prostor se již objevil na stránkách firmy Reality Pacovská, ale byl zase stažen. Se stavbou se nicméně dál počítá.

„Řeší se stavební povolení. Nabídku jsme stáhli z celostátní inzerce, dokud povolení nebude, abychom věděli, kdy se začne stavět a kdy se budova dokončí. Jednali jsme již se spoustou firem o nabídce prostor, ale když jim nemůžete říci, že budova bude stát tehdy a tehdy, mohou si najít něco nového. Budeme je proto oslovovat, až budeme znát konkrétní datum dostavby,“ přiblížila Marie Pacovská, na jejíchž realitních stránkách se vizualizace budovy objevila.



Investorem stavby je pražská firma Amádeus Real, která by ráda měla pravomocně vydané stavební povolení v první třetině příštího roku. „Stavba by pak trvala 15 až 18 měsíců, takže ve druhé polovině roku 2023 by měla být dokončena,“ řekl mluvčí firmy Karel Samec.

Společnost už v Ústí postavila právě zmíněné sousední OC Sever, dokončila ho již v roce 2003. „Aktuální projekt s ním přímo souvisí, jedná se o přístavbu a dokončení původní budovy z roku 2003. Kromě obchodů a dalších prostor tady počítáme mimo jiné i s kancelářemi a jejich pronájmem. Autorem architektonického návrhu je české studio AGE project, s nímž Amádeus Real dlouhodobě spolupracuje, a architekt Zdeněk Šťastný,“ přiblížil Samec.

Firma podle něj ohledně využití nových prostor jedná například i s Knihkupectvím Dobrovský, které má momentálně prodejnu v OC Forum, ale plánovalo postavit devítipodlažní budovu s podzemním parkovištěm v nedaleké Hrnčířské ulici. Z plánu však nakonec sešlo.

Přestože nová prosklená budova zabere současná parkovací místa, s novými v podzemí nepočítá. „Podzemní parkovací místa zde bohužel nemohou být umístěna, protože to není technicky proveditelné. Mrzí nás to, ale limitujícím faktorem je souběh inženýrských sítí a parovodu k hotelu Palace a pobočce ČNB,“ vysvětlil Samec.

To se nelíbí například náměstkovi primátora Pavlu Tošovskému (ODS). „Budova se mi moc líbí, ani to místo není špatné. Ale mám jednu otázku, zda vyřeší náhradu za současná parkovací místa. Můj problém je vyřešení náhradních parkovacích míst,“ podotkl Tošovský.