Zakrytí Lomského potoka hrozí další propady, Lom chce vodní tok odkrýt

Před třemi měsíci se na lomském náměstí Republiky propadla část vozovky pod nákladním vozem naloženým lešením.

„Nikomu se nic nestalo, vůz dokonce stačil ještě vyjet. Později ale došlo k úplnému propadu a dnes se přes postižené místo jezdí přes pontonový most,“ uvedla starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši.cz).

Dodala, že Povodí Ohře po nehodě zkontrolovalo celé zakrytí potoka o délce několika set metrů a zjistilo, že je v nevyhovujícím stavu i na dalších místech.

I proto stavební úřad rozhodl o uzavření chodníku s cyklostezkou.

Kdy dojde k celkové opravě a jak finančně nákladné práce budou, ale zatím nikdo neví. „V tuto chvíli teprve necháváme zpracovávat projekt a nelze říct ani přibližný termín oprav,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, které bude hlavním investorem stavby.

Jisté zatím je to, že práce plánuje jeho správce rozdělit na dvě samostatné etapy. První stavba má v co nejkratší době přednostně řešit aktuální havárii.

Druhá část prací, která přijde na řadu až později, se bude týkat odkrytí zbylých částí toku v centru Lomu. Město se totiž s povodím dohodlo na otevření dnes neviditelného potoka. V původním korytě, než se zakrylo, protékal městem do 70. let minulého století.

Zakrytí potoka nebylo dimenzované na těžkou techniku

„Tehdejší hlavní myšlenkou pro zakrytí koryta bylo, aby tok bez problémů prošel centrem a aby se při případné velké vodě nevyléval na náměstí. Následně došlo ještě k dalším úpravám. Zakrytí ale nebylo dimenzované na těžkou techniku, která přes něj jezdila,“ popsal stručně historii Svejkovský.

Po plánované úpravě by bylo jasné, kudy teče voda a kde se mohou pohybovat vozidla. Navíc město by z potoka opět chtělo udělat plnohodnotnou součást centra Lomu a podle starostky by mohl být navíc i přínosem pro zdejší prachem sužovanou oblast.