Následující dopravní omezení budou od 1. do 2. srpna, od 8. do 9. srpna a od 15. do 16. srpna. Uzavírka začne vždy v sobotu v 6:00 a skončí v neděli ve 20:00. Na objízdnou trasu řidiče navede přechodné dopravní značení.
Kvůli generální opravě mostu platí od loňského dubna ve městě řada dopravních omezení.
Při stavbě za 630 milionů korun narazili řemeslníci již na několik nečekaných komplikací, přesto se stále počítá se zprovozněním do konce roku 2026. Dodržení termínu je podmínkou pro vyplacení půlmiliardové dotace na rekonstrukci.
Motoristům je k dispozici do té doby pouze Mariánský most přes Labe. Chodci mohou využít dočasnou lávku.