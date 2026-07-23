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Čtyři víkendy bez aut. V Ústí zavřou silnici pod opravovaným Benešovým mostem

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  11:35
Silnice I/30 v Přístavní ulici pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující čtyři víkendy uzavřená. První uzavírka kvůli rekonstrukci stavby začne v pátek ve 21:00, skončit by měla v neděli ve 20:00.

Následující dopravní omezení budou od 1. do 2. srpna, od 8. do 9. srpna a od 15. do 16. srpna. Uzavírka začne vždy v sobotu v 6:00 a skončí v neděli ve 20:00. Na objízdnou trasu řidiče navede přechodné dopravní značení.

V Ústí nad Labem kvůli zúžení u opravovaného Benešova mostu zkolabovala doprava. (5. června 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem (březen/duben 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem (květen 2026)
V Ústí nad Labem kvůli zúžení u opravovaného Benešova mostu zkolabovala doprava. (5. června 2026)
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Kvůli generální opravě mostu platí od loňského dubna ve městě řada dopravních omezení.

Při stavbě za 630 milionů korun narazili řemeslníci již na několik nečekaných komplikací, přesto se stále počítá se zprovozněním do konce roku 2026. Dodržení termínu je podmínkou pro vyplacení půlmiliardové dotace na rekonstrukci.

Motoristům je k dispozici do té doby pouze Mariánský most přes Labe. Chodci mohou využít dočasnou lávku.

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