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Kočku trápili v zapnuté sušičce, trestný čin to nebyl. Zvíře zřejmě zakousl pes

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  9:53
Případ údajného utýrání kočky, kterou podle prvotního podezření dva mladíci z Litoměřicka zavřeli do sušičky na prádlo a následně předhodili psovi, není trestným činem. Policie věc předala městskému úřadu jako možný přestupek. Podle vyšetřování kočka v sušičce neutrpěla žádná zranění a videozáznamy, které se objevily v médiích, na sebe časově nenavazovaly.

KRIMI

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Policie začala případ prověřovat poté, co se v médiích objevily drasticky vypadající záběry. Na nich byla zachycena kočka v rotujícím bubnu sušičky a následně stejné zvíře v tlamě psa. Kriminalisté nyní však po prověření všech důkazů dospěli k závěru, že se trestný čin nestal.

„Z opatřených důkazů vyplynulo, že kočka skutečně byla umístěna do sušičky prádla. Nacházela se tam však jen velmi krátkou dobu, a to na začátku sušícího programu, po kterou nebyla vystavena vlivu vysokých teplot. Ani vlivem otáčení bubnu neutrpěla zranění a po vypuštění ze sušičky prádla byla v pořádku,“ uvedl Filip Valjent, náměstek okresní státní zástupkyně v Litoměřicích.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Vyšetřování ukázalo, že zveřejněná videa byla sestříhána zavádějícím způsobem a události na sebe časově nenavazovaly. „Nepodařilo se zjistit, co bylo příčinou uhynutí zvířete. Opatřené důkazy nasvědčují závěru, že kočka byla usmrcena psem, a to bez úmyslného zavinění jakékoli osoby,“ uvedl Valjent.

Dozorová státní zástupkyně, která se specializuje na oblast týrání zvířat, rozhodnutí policie přezkoumala a potvrdila jeho správnost. Protože jednání podezřelých osob nevykázalo takovou míru brutality, surovosti nebo dlouhodobého utrpení, která by naplňovala znaky trestného činu týrání zvířat podle trestního zákoníku, policie věc předala Městskému úřadu v Litoměřicích, protože se mohli mladíci dopustit přestupku. „K vyhodnocení, zda se skutečně jedná o přestupek, nejsou orgány činné v trestním řízení příslušné,“ upozornil Valjent.

Protočili kočku v sušičce a hodili ji psovi. Žalobkyně zrušila obvinění mladíků

Kriminalisté původně obvinili dvojici mladíků pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete. V dubnu dozorová žalobkyně zrušila jejich obvinění. Podle ní bylo předčasné. Policisté tak pokračovali ve vyšetřování.

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