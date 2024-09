Most koupí skomírající Prior. Za kdysi nejmodernější obchoďák dá 62 milionů

„Odkup byl náš dlouhodobý cíl,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMost).

Most se snažil budovu koupit několik let, protože se majitel neměl k její opravě. S vlastníkem se ale magistrát dlouho nemohl shodnout na ceně. „Měl jinou představu, požadoval víc. My jsme měli podmínku, že můžeme dát maximálně částku danou znaleckým posudkem, který jsme nechali zpracovat,“ zmínil náměstek primátora Václav Zahradníček (ProMost). Majitel nakonec přistoupil na částku navrhovanou městem.

Budova má čtyři nadzemní patra a jedno podzemní. Využívaná je však jen menší část objektu, kterou si pronajímá několik obchodníků. K Prioru náleží také parkoviště, i tuto plochu město koupí.

V době svého vzniku byl mostecký Prior nejmodernějším regionálním obchodním domem s eskalátory a velkou samoobsluhou v přízemí. Dnes interiér působí zastarale.

Budovu chce Most opravit. Kolik to bude stát, není v tuto chvíli jasné. Stav objektu posoudí odborníci, kteří popíšou rozsah poškození. „Stav budovy není dobrý, stáří 47 let se na ní již výrazně projevilo,“ konstatoval Zahradníček.

O budoucím využití budovy má magistrát představu, vzniknout by tu mělo multikino. Zbývající část objektu má být využita jako komerční prostory pro obchod a služby.

Most chce zlepšit i vzhled bezprostředního okolí Prioru. Opravou za téměř miliardu korun už prochází kulturní dům Repre v těsném sousedství obchodního domu.