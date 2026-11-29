Zaslechl jsem vás, jak mluvíte o tom, že v jednom patře jsou z vás úředníci nervózní. Proč by měli být?
V pondělí jsem sem přišel a začal řešit věci, aby běžely. Díky tomu, že nám pánové z ANO nástup na úřad o šest týdnů odložili, tak musíme spěchat ještě víc, než jsem zamýšlel. Možná z mého spěchu, kdy kontroluji finance, je někdo nervózní.
Ale i vy sám jste byl nervózní na prvním zastupitelstvu. Nebo alespoň nervozitě připisuji vaše jednání, kdy jste nenechal představit nové radní a nenechal jste, aby se představili a stručně na žádost opozice uvedli profesní životopis hlavně nominanti do firem, kde má město podíl. Nebo se úplně pletu a něčím vás naštvala opozice?
Naštvala, nenaštvala… Podívejte se, v prvním nástřelu mi bývalé vedení města dalo sekeru v provozním rozpočtu města na rok 2027 ve výši 300 milionů korun! A pak – dnes už bývalí radní – dělali i po volbách různá rozhodnutí… Byli tady o šest týdnů déle než měli! A k tomu představování životopisů: já jako Vohryzka jsem se také při nástupu do Městských služeb, které jsem řídil, nepředstavoval, protože to nikdo nechtěl. Já předpokládám, že každý zastupitel ví, s kým na zastupitelstvu komunikuje. Řekli jsme, že budeme jako Jedno Ústí vládnout sami a předpokládám, že si opoziční zastupitelé zjistili, kdo je náš zastupitel. A jména radních jsme dávno sdělili. Gesce, protože na jejich upřesnění ještě pracujeme, sdělíme opozici na dalším zastupitelstvu v prosinci. Já tady vůbec nemusel sedět, kdyby to dnes už bývalému vedení a současné opozici fungovalo. Každopádně, kdybych připustil, aby se každý a každá radní a každý, po kom to chtěla opozice, představovali, tak tam sedíme deset hodin.
Veškeré investice musíme dělat z úspor nebo z investičních úvěrů. Prostě prožíráme budoucnost! A město podle toho vypadá. Tohle musí skončit!