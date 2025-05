Primátora Chomutova prověřuje policie. Kvůli kšeftům s čínskými stroji za covidu

Stroje později Petrilákova měsíc stará firma bez zaměstnanců prodala zhruba za trojnásobek soukromé společnosti General Public podnikatele Milana Zádamského, která získala na nákup dotaci od ministerstva průmyslu. Petrilák řekl, že nic nezákonného neudělal.

„V současné době kriminalisté zjišťují okolnosti původu finančních prostředků a jednotlivých obchodů. Momentálně shromažďují veškeré dostupné materiály a podklady potřebné pro další postup,“ řekl mluvčí policie Kamil Marek bez dalších podrobností.

Podmínkou pro získání dotace na nákup strojů bylo to, aby na dodavatele vypsala firma tendr podle zákona o veřejných zakázkách. Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že Petrilák vyhrál tendr jako jediný uchazeč, přičemž soutěž pro soukromou společnost uspořádal člověk, který byl později odsouzen za dotační podvod.

„S firmou, která fungovala měsíc a neměla zaměstnance, si bez konkurence nadiktoval, že poptávaná zařízení dodá za téměř 38 milionů korun s daní,“ píše server. Stát poskytl na nákup linek dotaci 15 milionů korun, tedy víc, než za kolik Petrilák stroje původně koupil.

Právní služby firmě General Public podle Seznam Zpráv už roky poskytuje primátorův syn David Petrilák. Že by vítězství v tendru bylo spojeno se synovou prací pro Zádamského, primátor ve vyjádření pro server vyloučil.

„Obchody jsem si prostřednictvím syna nedomluvil. Měl jsem v té době správné informace,“ uvedl Petrilák, který v roce 2020 nebyl chomutovským primátorem, ale radním.

Šlo pouze i půjčku, tvrdí obě strany

General Public považuje nákup podle Seznam Zpráv za výhodný, přestože i s dotací zaplatila o několik milionů korun navíc, než kdyby si stroje sama objednala v Číně.

„Pro naši společnost byl nákup linek ve srovnání s cenami, které musela naše společnost uhradit v počátcích výroby během pandemie covidu-19, výhodný,“ řekl Seznam Zprávám Zádamského dlouholetý společník Radek Handlíř, s nímž General Public řídí.

Poté, co Petrilák získal dotační prostředky, poslal v následujících letech podle dokumentů, které mají Seznam Zprávy k dispozici, firmě General Public naopak on 12 milionů korun. Obě strany to v listinách a v odpovědích označují za půjčku.

Petrilák ČTK řekl, že nejprve šlo o půjčku ve výši osm milionů korun, později to byly čtyři miliony korun. Uvedl, že úročené půjčky, kterou firmě poskytl, neměly s obchodem z roku 2020 nic společného. Proti tvrzením se plánuje právně bránit. „Já jsem nic nezákonného neudělal,“ uzavřel.