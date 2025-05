Další primátor Chomutova v problémech, Petrilák nepřiznal miliony pro firmy

Koaliční partner ANO v Chomutově, hnutí Nový Sever, chce po primátorovi vysvětlení. „Měli jsme jednání rady, tak jsem očekával, že to (Milan Petrilák) nějakým způsobem okomentuje, ale nestalo se tak. Na vysvětlení budeme trvat a bude to jedno z témat koaliční schůzky, kterou jsme vyvolali kvůli dalším citlivým záležitostem už minulý týden. Termín schůzky není ještě stanovený,“ uvedl první náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) s tím, že informace o mnohamilionových půjčkách s nejasným původem Chomutovem silně rezonuje.

„Jsem přesvědčený, že čelní představitelé města by žádné takové byznysové aktivity mít neměli. Co pan Petrilák dělá, je jeho věcí, ale je současně veřejnou osobou a měl by na jakýkoliv dotaz odpovědět,“ dodal Märc.

Chomutovu vládnou ANO a Nový Sever druhé volební období. Milan Petrilák byl v tom minulém a také po část nynějšího městským radním, později i druhým náměstkem primátora. V září 2024 ho zastupitelé zvolili primátorem. Nahradil Marka Hrabáče, kterého o několik týdnů dřív zatkla policie a následně obvinila v souvislosti s machinacemi s veřejnými zakázkami. V kauze je obviněno celkem čtrnáct lidí a pět firem. Kriminalisté kauzu stále vyšetřují.

„Nejvíce mě mrzí, že Chomutov je zase v médiích uváděn jako špatný, protože to není ani rok, co byl pan Hrabáč obviněný z různých věcí. Pan Petrilák při svém zvolení říkal, že to bude jinak a lepší. Bohužel to není lepší, je to horší,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Troníček a dodal: „Pokud primátor nevysvětlí původ peněz, které půjčoval, měl by odstoupit.“

Opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov) pak podotkl, že ho mrzí, že v krátké době je už druhý primátor nějakým způsobem spojován s něčím nehezkým. „Chomutov si takovou věc nezaslouží,“ řekl s tím, že Petrilák by měl nyní veřejně vysvětlit původ půjčovaných peněz. Jde o miliony korun.

„Jsou to takové částky, se kterými se většina z nás nepotkává,“ dodal. Na otázku, zda by měl Petrilák z funkce primátora odstoupit, pokud půjčky nevysvětlí, Bystroň odpověděl slovy, že primátoři neodstupují, ale jsou odvoláváni svou vlastní koalicí. Zda se tak stane, ANO a Nový Sever nenaznačily.

Na nesrovnalosti v majetkovém přiznání upozornil server Seznam Zprávy (SZ). Petrilák ve svých majetkových přiznáních, která musí jako politik podávat od roku 2018, sečetl své úspory, majetek i úvěry do jednoho balíku a vykázal tak jen jeho celkovou hodnotu. Není tak patrné, kdy, kolik a komu půjčil. Tím podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky porušil zákon.

„Oznamovací povinnost pana Petriláka je možno shledat zjevně nepřesnou či neúplnou - jde o přestupek podle zákona o střetu zájmů,“ uvedl Řepka s tím, že primátorovi hrozí až padesátitisícová pokuta.

Petrilák: Rád bych vám poděkoval

Jak zjistily SZ, Petrilák v roce 2022 půjčil 12,5 milionu korun své vlastní firmě Hudsola, přičemž mu firma 9,5 milionu stále dluží. Osm milionů korun v témže roce půjčil firmě General Public, další čtyři miliony jí půjčil v roce 2024. Firma je spojena s Milanem Zádamským a Radkem Handlířem, kteří v minulosti čelili obžalobě z vydírání podnikatelů v rámci takzvaného Zádamského gangu.

Soud je nakonec obžaloby zprostil kvůli nedostatku důkazů. V roce 2017 získala od Petriláka 10 milionů korun firma Comerz Building, která má patřit člověku, jehož SZ spojují s Milanem Zádamským.

„V souvislosti s odpovědí na váš dotaz bych vám rád poděkoval, jelikož díky vašim dotazům jsem zjistil, že po předmětné části (majetkového přiznání - pozn. red.) následuje část poslední, která se vztahuje k závazkům a kterou jsem přehlédl,“ napsal e-mailem na dotazy reportérů SZ Petrilák.

Chomutovský primátor před politickou kariérou roky působil jako vedoucí právního oddělení ve státním podniku Povodí Ohře. Jak si miliony korun vydělal, reportérům nijak nevysvětlil.